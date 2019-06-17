عاجل وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط بعد إصابته بنوبة قلبية حادة في محاكمة التخابر مع قطر

أعلن التلفزيون المصري منذ قليل عن وفاة الرئيس السابق محمد مرسي العياط، وذلك بعد أن طلب من رئيس المحكمة إلقاء كلمة إثناء المحاكمة في قضية التخابر مع قطر، وبعدها أصيب بنوبة إغماء نقل فورها على المستشفى لتعلن وفاته، ويجرى الآن اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه، وقامت محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 22 متهما من قيادات الإخوان، على رأسهم محمد مرسي والمرشد العام للإخوان محمد بديع، وذلك بتهمة التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية، وذلك بعد أن أفادت التحقيقات بتخابرهم مع منظمات أجنبيه بهدف الإضرار بالبلد.

وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط

وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي العياط تم نقلها عبر التلفزيون المصري منذ قليل، وكما ذكرنا سابقا يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدفنه، ولد محمد مرسي عام 1951 في العدوة _ الشرقية، وتوفي في 17 يونيو 2019، حاصل على شهادة الدكتوراه، ودرس في جامعة القاهرة وجامعة كاليفورنيا، وتولى رئاسة مصر في 24 يونيو 2012 حتى 3 يوليو 2013، وجاءت وفاة محمد مرسي بعد إصابته بنوبة إغماء مفاجئة وبعد طلبه لإلقاء كلمة في المحاكمة، وسيتم لاحقا الكشف عن تفاصيل دفنه.

التلفزيون المصري: وفاة محمد مرسي إثر إصابته بنوبة قلبية حادة خلال جلسة محاكمته في قضية التخابر — سكاي نيوز عربية-عاجل (@SkyNewsArabia_B) June 17, 2019

سبب وتفاصيل وفاة محمد مرسي العياط

وكشفت بعض التفاصيل عن وفاة الرئيس المخلوع محمد مرسي العياط، بسبب نوبة قلبية حادة، بعد إنفعاله في المحكمة وبعد الحكم عليه بالمؤبد في قضية التخابر مع منظمات وهيئات أجنبية، لينقل بعدها على المستشفى وتعلن وفاته على الفور، لذلك تسبب هذه النوبة القلبية في وفاته.

وفاة محمد مرسي العياط

لم يتم حتى الآن عن كشف تفاصيل دفنه وموعده وكافة الإجراءات الأخرى، ولكن تم نقل جثمانه إلى المستشفى، لإكمال كافة الإجراءات اللازمة لدفنه، وبعدها سيتم كشف هذه التفاصيل، وسننقلها لكم حين توفرها.