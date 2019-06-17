عاجل | وفاة الرئيس السابق محمد مرسي أثناء جلسة محاكمته في قضية التخابر .. إليكم التفاصيل

في نبأ عاجل منذ قليل تمت إذاعته مباشرة على التلفزيون المصري الرسمي، أفادت أنباء أن الرئيس السابق محمد مرسي قد وافته المنية منذ قليل، وجاء في البيان الذي تمت إذاعته الآن تفاصيل بسيطة عن ظروف وملابسات تلك الوفاة .

حيث أكد البيان الرسمي الذي تمت إذاعته من قبل التلفزيون المصري، وتناقلته عدد من وكالات الأنباء المحلية والعالمية، أن الرئيس المصري السابق محمد مرسي قد توفي بعد أن إصابته نوبة قلبية حادة وذلك أثناء إجراءات محاكمته لقضية التخابر واقتحام الحدود الشرقية .

وأفادت الأنباء أن محمد مرسي قد طلب التحدث للقاضي وسمح له القاضي، وبعدها جاءت جلسة استراحة اصيب خلالها محمد مرسي بالإغماء وتمت محاولة إسعافه لكنها فشلت وتبين أن محمد مرسي قد فارق الحياة فعلا .

وأفادت مصادر أنه سوف يتم تسليم جثمان الرئيس السابق لذويه بعد إتمام الإجراءات الرسمية الخاصة بذلك .