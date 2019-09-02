عاجل وفاة السفير الروسي بمصر| من هو “سيرجي كيربيتشينكو” طبيب العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وموسكو

عند الحديث عن “سيرجي كيربيتشينكو” فأنت هنا تتحدث عن قيمة دبلوماسية كبيرة خدمت العلاقات ليس المصرية الروسية فقط، بل العلاقات الروسية العربية عبر سنوات طوال، هو السفير الروسي لجمهورية روسيا الاتحادية بمصر، أعلنت منذ قليل وزارة الخارجية الروسية وذلك في نبأ عاجل لها عن وفاة سفيرها بالقاهرة “سيرجي كيربيتشينكو” وذلك عن عمر 68 عام بعد أن وافته المنية بأحد مستشفيات العاصمة القاهرة إثر أزمة صحية مفاجئة حسب نص البيان، فمن هو “سيرجي كيربيتشينكو” طبي العلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وموسكو.. معلومات قد تكون تعرفها عن الرجل لأول مرة.







من هو سيرجي كيربيتشينكو السفير الروسي الفقيد بالقاهرة

تميز بطلاقته المبدعة في نطق العربية ولما لا والدبلوماسي الروسي المُخضرم “سيرجي كيربيتشينكو” خدم في السلك الدبلوماسي لوزارة الخارجية الروسية وعمل سفيراً بعدة دول عربية قبل أن يأتي ممثلاً لبلاده وقائداً للعلاقات الدبلوماسية بين القاهرة وموسكو، حيث عمل في كل من الإمارات العربية المتحدة، وليبيا، وسوريا.







وتميز كيربيتشينكو بأنه قائد ماهر لحل جميع الخلافات أو ما قد يشوب علاقات بلاده الدبلوماسية في الدول التي يمثل موسكو فيها، وكان أكثر الأزمات التي مرت على العلاقات المصرية الروسية أزمة السياحة وتوقف حركة تدفق السياح الروس لمصر بعد حادثة الطائرة الروسية بسيناء، وكان الرجل حكيماً لأبعد حد في تصريحاته ومُقدرا لدور القاهرة وواقع الظروف التي تمر بيها مصر وقتها، وأكد على أن مصر دولة أمنة تماماً وأن عودة السياحة الروسية حتمية وسوف تزيد مع الوقت.

وكان من أشهر تصريحاته حول علاقة بلادة الراسخة بمصر، انه أكد أن علاقة مصر وروسيا سوف تستمر وتتطور وتشهد العديد من النقاط المثمرة في عهد الرئيس السيسي، مؤكداً أن روسيا بالفعل وبالواقع العملي هي أقرب دولة على الأرض قرباً لمصر ولشعبها.