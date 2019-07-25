عاجل| وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي .. إليكم التفاصيل

فاروق الفيشاوي، أحد الفنانين المصريين الذين ساروا في مِضمار عالم السينما والدراما المصرية على مدار سنوات عديدة، ورغم أنه من أسرة ثرية وعُرف عنها الثراء وأيضاً رغم شهادته العُليا بمجال الطب العام إلا أن فاروق الفيشاوي اختار طريق التمثيل كهواية أحبها وسار عليها حتى مستوى الاحتراف، وكان له العديد من الأعمال السينمائية وأعمال الدراما التلفزيونية التي تركت علامات بارزة في سماء الفن المصري.

ولد الفنان المصري فاروق الفيشاوي بمحافظة المنوفية، وذلك في تاريخ الخامس من فبراير 1952، تزوج من الفنانة المصرية المعروفة سُمية الألفي، وأنجبا ولدين، أحدهما هو الفنان المصري المُثير دائماً للجدل أحمد الفيشاوي، وانتهت اليوم قصة فاروق الفيشاوي ولكن هذه المرة ليس على الشاشات الفضية، بل على مسرح الحياة بعد أن وافته المنية منذ قليل، فما هي تفاصيل وفاة فاروق الفيشاوي ننقلها لكم فيما يلي من سطور.

تفاصيل وفاة الفنان المصري فاروق الفيشاوي

ولكل قصةٍ ورحلة في الحياة نهاية، فمهما عاش الإنسان فلا بد من يوم الرحيل، فلقد أفادت وسائل إعلامية نقلاً عن مستشفي ابن سينا، أن الفنان المصري فاروق الفيشاوي قد فارق الحياة مُنذ قليل، وذلك بعد صراع لم يدم طويلاً مع مرض سرطان الكبد.

ولقد أكدت الأنباء أن صلاة الجنازة على الراحل فاروق الفيشاوي سوف تتم غداً بعد صلاة الظهر وذلك بمسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين بقلب القاهرة.

ويُذكر أن فاروق الفيشاوي، قد تدهورت حالته الصحية بالأمس بشدة، مما استدعى نقله لتلقي الرعاية الطبية والتي شُخصت كتضخم شديد بالكبد، ولكن يبدو أن أمر الله نفذ ورحل عن عالمنا الفيشاوي فجر اليوم 25 يوليو 2019.