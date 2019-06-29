عاجل| وفاة الفنان محمد أبو الوفا (عم كامل)

توفي، الفنان محمد أبو الوفا منذ قليل بعد صراع مع المرض، حسبما أكد الفنان منير مكرم لصحفي المواقع الإخبارية.

وفاة الفنان محمد أبو الوفا

وقال الفنان منير مكرم: «إن الفنان محمد أبو الوفا وافته المنية صباح اليوم السبت 29 يونيو».

دفن محمد أبو الوفا في الفيوم

وأكد منير أنه سيتم دفن الفنان محمد أبو الوفا في مدافن العائلة في محافظة الفيوم اليوم، بعد أداء صلاة الجنازة عليه.

من هو محمد أبو الوفا

محمد أبو الوفا، حقق في الآونة الأخيرة نجاحات عدة كبيرة من خلال ظهوره في عدد من المسلسلات، أبرزها «يونس ولد فضة»، «شهادة ميلاد»، «ابن حلال»، «القيصر»، «الميزان»، «الشارع اللي ورانا»، ويُعرض له حاليًا على إحدى القنوات المُشفرة الجزء الثاني من مسلسل «أفراح إبليس».

مرض الفنان محمد أبو الوفا

يذكر أن تلقى الفنان محمد أبو الوفا، العلاج بالعناية المركزة بمستشفى التأمين الصحي بمحافظة الفيوم، وكان يعاني من التهاب حاد في الصدر.