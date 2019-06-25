عاجل: وفاة المخرج محمد النجار عن عمر 65 عاما بعد صراع مع المرض

بعد صراع مع المرض توفي منذ قليل اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 المخرج محمد النجار عن عمر يناهز الخامسة والستين من عمره، وقد دخل المخرج الراحل العناية المركزة بأحد مستشفيات العجوزة خلال الفترة الأخيرة حيث كان يعاني من صراع مع مرض القلب، ولم تُعلن أسرة الفقيد الراحل حتى الآن عن موعد الجنازة وتلقى العزاء.

والمخرج المعروف رحل عن دنيانا وترك خلفه العديد من الأعمال التليفزيونية والسينمائية المتميزة والتي تركت بصمة لدى الكثير من المشاهدين ومن أهم أعماله فيلم “ميدو مشاكل” بطولة شيرين عبد الوهاب وأحمد حلمي، وفيلم “عوكل” بطولة محمد سعد ونور، وفيلم “صعيدي رايح جاي” بطولة الفنان هاني رمزى.

كذلك قام المخرج الراحل بإخراج فيلم “صباحو كدب” للفنان أحمد آدم، وفيلم “قلب جرئ” بطولة الفنان مصطفى قمر، وفيلم “وبحبك أنا كمان” أيضاً بطولة الفنان مصطفى قمر، وفيلم “رحلة حب” بطولة الفنان محمد فؤاد والفنان أحمد حلمي.

كما قدم مخرجنا الراحل العديد من الأعمال التليفزيونية ومنها مسلسل “الأدهم” بطولة الفنان أحمد عز، ومسلسل :منتهى العشق” للفنان مصطفى قمر، ومسلسل “على ياويكا” للفنان مصطفى قمر، ومسلسل “العائد” للفنان فتحي عبد الوهاب والفنان ياسر جلال.

وكانت آخر أعمال المخرج الراحل محمد النجار مسلسل “الدخول فى الممنوع” بطولة الفنانة بشري، وأحمد فلوكس، وإيمان العاصي، وعزت أبو عوف، والمطربة أمينة، والمسلسل من تأليف محمد الباسوسي.

وقد تميزت أعمال المخرج الراحل محمد النجار بأنها ذات طابع كوميدي اجتماعي من النوعية التى تعالج مشاكل المجتمع بأسلوب كوميدي، رحم الله المخرج الراحل وأسكنه الله فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان.