عاجل | وفاة نجل محمد مرسي العياط إثر أزمة قلبية







نشرت عدة مصادر إخبارية خبر وفاة عبد الله محمد مرسي العياط الرئيس المخلوع إثر تعرضه لأزمة قلبية في مستشفى الواحة الموجودة في محافظة الجيزة جنوب العاصمة القاهرة.







وفاة نجل محمد مرسي العياط

وتناقل الكثير من رواد صفحات السوشيال ميديا على حساباتهم الشخصية سواء كان تويتر أو فيس بوك خبر الوفاة، كما نقلت المواقع الإلكترونية المختلفة أن الوفاة ليس بها أي شبهة جنائية ، وأن المتوفى أصيب قبل ذلك بعدة أزمات قلبية، ولكن هذه المرة جاءت شديدة، وتسبب في وفاته.







إخلاء سبيل نجل محمد مرسي بكفالة 5 آلاف جنيه

يذكر أن النائب العام قرر إخلاء سبيل عبد الله محمد مرسي العياط في وقت سابق ، وذلك نظير كفالة قدرها 5 آلاف جنيه بعدما تم التحقيق معه لعدة ساعات في عدة اتهامات منها نشر أخبار كاذبة.





