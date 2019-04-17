عاجل | 18 ألف فرصة عمل بملتقي التوظيف غدا الخميس 18 أبريل بالجيزة .. تفاصيل

من خلال الاحتفالات التي تقيمها محافظة الجيزة للاحتفال بالذكرى المئوية لعيدها القومي، يقام غدا الخميس الموافق 18 أبريل ملتقي التوظيف الذي تنظمه المحافظة بأرض المطاحن، بشارع الملك فيصل، بالتنسيق مع كل وزارتي القوى العاملة والشباب والرياضة، والذي يتيح أكثر من 18 ألف وظيفة متنوعة لجميع التخصصات والمؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعليا، ويشارك في الملتقى أكثر من 135 شركة ومصنع ومؤسسة للقطاع الخاص تعمل في مختلف المجالات، وفيما يلي تفاصيل الملتقى.

18 ألف فرصة عمل بملتقي التوظيف بمحافظة الجيزة

هذا وقد أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الملتقي يأتي لتلبية حاجات الشباب وتوفير فرص العمل المناسبة لهم، من خلال تلقي طلبات التوظيف والتي سيتم توفيرها ن قبل شركات القطاع الخاص المشاركة في ملتقى التوظيف.

ومن المقرر أن يستمر ملتقى التوظيف طوال اليوم بمقر شركة المطاحن بجوار البنك الأهلي بشارع الملك فيصل، بمحافظة الجيزة.

الوظائف المتاحة من خلال ملتقى التوظيف

وتمثل الوظائف التالية التخصصات المطلوبة بالملتقى:

مهندسين ميكانيكا وكهرباء واتصالات وجودة وتبريد وتكييف وسوفت وير، وهندسة اتصالات، ومهندسين مدنيين، وخريجي حاسبات ومعلومات.

مديري مبيعات ومندوبي مبيعات ومنسقي موارد بشرية، وممثل خدمة عملاء، وأخصائي دعم فني.

مديري وحدات، ومديري فروع، ومشرفين مطاعم، ومساعدي مديرين، وأمناء مخازن ومساعدين.

محاسبين، وموظفي استقبال، ومشغلين حاسب آلي، وكول سنتر، وأخصائيين مبيعات، وسيلز.

رسامين اوتوكاد، وصيدلي، ومساعدي صيدلي، وتمريض، وطباخين “شيفات”، ومساعدي شيفات، وبائعين وكاشير، وويترات، واستيورات، وكابتن أورد

مراقبي جودة، وسائقين، وعمال، ومشرفين، ونجارين وسباكين، وصنايعية لحام، وحياكة واسترجي، وفنيين، وأمن وحراسة، ومراقبي كاميرات مراقبة، ومندوبي تحصيل.

مدير تنفيذي لأحد الأندية الكبرى، ومدير للإدارة الهندسية، ونائب رئيس قسم الصيانة، ومدير للنشاط الرياضي، ومدير لعلاقات العمل، ومدير للشئون القانونية، ووظائف للمؤهلات العليا بأحد البنوك.

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