عبارات وكلمات مميزة عن عيد الأضحى المبارك لتهنئة الأهل والأصدقاء

أقل من شهر يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، العيد الذي ينتظر فرحة قدومه كثير من المسلمين بعد فرحة عيد الفطر المبارك، لقدومهما في أيام مباركة، ولا سيما عيد الأضحى المبارك، فيأتي بعد يوم عرفة المعظم أفضل أيام الله، حيث استجابة الدعوات وغفران الذنوب، وتكفير السيئات، يمن الله علي عباده المسلمين بفرحة هذه الأيام، وسُمي عيد الأضحى لانه يتميز بالقيام بذبح الأضحية فيها تقرباً لله عز وجل بنعمه وحمداً علي فضله، وتتميز أيام العيد بالتجمع مع الأهل والأصدقاء، والمباركات الطيبة سواء من خلال الاتصال بالهاتف المحمول، أو من خلال معايدات الفيس والسوشيال ميديا، وما أكثر ما يحتاجه المسلمون من الحصول علي التهنئة حتي لا يشعروا بالوحدة، فالهدف من الأعياد هو توحيد المسلمين والتجمعات والشعور بالأنس.وفي المقال التالي سنقدم إليك باقة من عبارات التهنئة بمناسبة عيد الأضحي المبارك، وكذلك السنن المستحبة للاحتفال بهذه الأعياد، وكذلك سنن الأضحية.

سنن عيد الأضحي للحجاج

يوجد بعض السنن الخاصة بعيد الأضحي التي يقوم بها الحجاج عند الذهاب للقيام بأداء مناسك الحج، فيجب عليهم اتباعها والقيام بها، حتي تتكمل أركان الحج التي يقومون بها ومن السنن الواجبة أثناء زيارة الكعبة :

القيام برمي الجمرات ، حيث ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه قام برميها في وقت الضحي قبل وقت زوال الشمس، وبقية الجمرات تُرمي في أيام التشريق الثلاث القادمة.

ذبح أضحية العيد ويبدأ ذبح الأضحية في اليوم الأول من العيد، بعد القيام بأداء الصلاة وينتهي في اواخر اليوم الثاني من أيام التشريق وهو في قول كل من الحنابلة والحنفية.

القيام بأداء كل من سنة الحلق والتقصير، وينتهي عندل نزول الحج من مزدلفة، والقيام برمي الجمرات

القيام بطواف الافاضة او طواف الزيارة، وهو ركن أساسي، وفرض من فرائض الحج، التي لا يجوز أداء مناسك الحج بدونها ، وذلك في يوم النحر بعد رمي الجمرات.

سنن عيد الأضحي لغير الحجاج

وبالنسبة لغير الحجاج، فتم وضع بعض السنن والواجبات التي يسن لهم اقامتها، اتباعاً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وهديه في دخول الأعياد، ومن هذه السنن ما يلي :-

القيام بأداء صلاة العيد فهي تعتبر سنة مؤكدة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فتبدأ مع طلوع الشمس في أول أيام العيد المبارك.

أداء سنة التكبير اثناء الذهاب إلي صلاة العيد، فلا ينفك لسانك عن التكبير والتسبيح والتهليل والتحميد.

من السنة أيضاً استحباب التزين ولبس الثياب الجديدة، ويا حبذا التطيب والاغتسال من اجل استقبال هذه الأيام بفرحة مباركة.

ذبح الاضحية من بعد صلاة العيد، فهي واجبة لمن قدر علي ثمن شرائها.

خروج كل من النساء و الأطفال للصلاة، ويستحب العودة من طريق آخر.

عبارات مميزة للتهنئة بعيد الاضحي المبارك

من باب أن الكلمة الطيبة صدقة، فمن أفضل الاوقات التي يستحب فيها التهنئة بالكلام الطيب، هي أوقات الأعياد بلا شك، لما فيها من زيادة المحبة بين المسلمين، و تآلف القلوب فيما بينهم، ونقدم إليك باقة من أجمل عبارات التهنئة تستطيع أن تعيد بها علي الأهل و الأصحاب

اللهم ان الحمد و النعمة لك و الملك لا شريك لك ، اللهم اجعله عيداً مباركاً على كل مسلم ، و حجاً مبروراً لكل حاج ، وأعد كل غائب الى بلده بسلام و غنيمة من المغفرة و الرحمة. رضي الله عنكم وأرضاكم ، و اكرم خطاكم ، ووسع عليكم و اعطاكم مناكم و مبغاكم.

كل عام وأنتم جميعاً وأحبابكم بخير وصحه وسلامه وعساكم من عواده.

أطيب التهاني لكم بمناسبة عيد الاضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير و أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال و كل عام وانتم بخير.

بخالص الأماني وأجمل الأمنيات تزف معاني الفرح بقدوم عيد الأضحى السعيد كل عام وأنتم بكل خير. محبكم.

كل عام والامه الاسلاميه بخير عيدكم مبارك واعاده الله علينا وعليكم ازمنه مديده وعساكم من عواده.

كل عام وأنتم بخير وبصحة و ٤سلامة، وعساكم من عواده وعسى افراحكم تدوم بصحبة أحبابكم.

كل عام وانتم بخير وعسى ربي يعيده عليكم اعوام عديدة وازمنة مديدة وانتم بخير وصحة وعافية وأحسن حال.

الى كل الأحباب والأصدقاء تهنئة من أعماق القلب بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كل عام وانتي فرحتي امام هذا العالم، ضحكة الهناء في عيناي، كل عام وأنا أحبك، كل عام وأنت لذة العيد.