عدد ساعات الصيام في رمضان 2019

تفصلنا أيام قليلة عن استقبال الشهر الكريم شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات وشهر رمضان الذي انزل فيه القرآن فهو من أحب الشهور عند الله والذي يستقبله المسلمين بكثرة التعبد إلى الله وقيام الليل وصلاة التراويح وفي هذا الشهر تحدث الكثير من الأعمال الخيرية والروحانيات الرائعة التي لم نشهدها إلا في هذا الشهر المبارك.

عدد ساعات الصوم في رمضان

يمتنع المسلمون عن الأكل والشراب أثناء الصيام في نهار رمضان ويبدأ المسلمون الصيام من وقت أذان الفجر حتى أذان المغرب وتكون هذه المدة متغيرة وليس كل الأعوام يصوم بها المسلمون نفس عدد الساعات وتختلف عدد ساعات الصيام من دولة لأخرى فهناك دول عدد ساعات الصيام بها أقل من الباقية وسنعرضها لكم في المقال.

مصر 15 ساعة و 3 دقائق لليوم الأول العراق (بغداد) 15 ساعة و15 دقيقة الجزائر 15 ساعة و31 دقيقة المغرب (الرباط) 15 ساعة و16 دقيقة اليمن (صنعاء) 14 ساعة و7 دقائق. فلسطين 15 ساعة و4 دقائق سوريا (دمشق) 15 ساعة و17 دقيقة لبنان (بيروت) 15 ساعة و15 دقيقة.

الإمارات 14 ساعة و33 دقيقة الكويت 14 ساعة و55 دقيقة البحرين 14 ساعة و42 دقيقة الأردن 15 ساعة و12 دقيقة. المملكة العربية السعودية 14 ساعة و40 دقيقة

عدد ساعات الصيام طوال شهر رمضان

استغلال ساعات الصوم في رمضان

لابد من اغتنام الفرصة واستخدام ساعات الصيام بالشكل الأمثل وتنظيم الوقت لقراءة القرآن الكريم وصلة الأرحام وحضور حلقات العلم ومساعدة المحتاجين وزيارة المرضى فكل هذه عبادات لابد من التقرب بها إلى الله وتكون بدايتك من هذا الشهر المبارك.

أدعية شهر رمضان الكريم

← إقرأ أيضاً: