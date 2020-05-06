عدم الالتزام بالتعليمات وانتحال الشخصية.. أخطاء تتيح فصل العامل من عمله حال ارتكابها

فصل العامل من عمله وفقا لقانون العمل أمر ليس بالسهل، فالعديد من العاملين في كافة القطاعات المختلفة يتعاملون وفقا لقانون العمل المصري والذي يقيد أصحاب العمل بصعوبة فصل العاملين لديه إلا بأسباب قادرة بالفعل على فصله تماما وفقا لقانون العمل المصري، حيث إن هناك عدد من الأسباب والأخطاء التي يتيح بها قانون العمل لصاحب العمل فصل العامل تماما دون أي شيء.

ووفقا لقانون العمل في المادة 69 منه رقم 12 المنصوص عام 2003 أن هناك 9 أخطاء جسيمة يمكن لصاحب العمل في حال ارتكاب العامل لأحد من تلك الأخطاء فصله بشكل طبيعي دون أي عواقب أو مشاكل عليه، ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم الـ 9 أخطاء التي يمكن فصل العامل بسببهم وفقا لما نص عليه قانون العمل المصري

أخطاء تتيح فصل العامل من عمله حال ارتكابها

أولا في حالة إن قدم العامل مستندات مزورة أو تم اكتشاف أنه منتحل شخصية شخص آخر ثانيا في حالة ارتكاب العامل أخطاء أدت إلى أضرار كبيرة على صاحب العمل، ولكن بشرط إبلاغ صاحب العمل الجهات المختصة خلال أول 24 ساعة من وقع علمه بوقوع الحادث ثالثا في حالة تكرار العامل عدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بسلامة العمال والمنشآة ولكن ذلك يشترط أيضا أن تكون تلك التعليمات مكتوبة ومعلومة لدى جميع العاملين رابعا إذا تغيب العامل بدون مبرر أكثر من عشرين يوم متقطعين على مدار اليوم خلال عام واحد أو عشرة أيام متتالية، ولكن بشرط أن يٌرسل له إنذار كتابي قبل الفصل خامسا في حالة إن قام العامل بإفشاء أسرار المنشآة التي يعمل بها وهو ما أدى إلى حدوث مشاكل جسيمة على العمل وصاحبه سادسا إذا حاول العامل مناقشة صاحب العمل في نشاطه سابعا إذا وُجد العامل خلال ساعات عمله في حالة سكر أو متعاطي أي مواد مخدرة ثامنا إذا قام العامل بالاعتداء على أحد رؤساء عمله أو صاحب العمل أو المدير العام