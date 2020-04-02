عدم التزام المواطنين بالحجر المنزلى.. هل يؤدى إلى قرار حظر كامل؟

أعرب الدكتور عبد الله حسين، أحد الأطباء المتواجدين الحجر الصحي الخاص بمستشفى حي الصداقة بمحافظة أسوان عن قلقه الشديد من نزول المواطنين في الشوارع في تظاهرات وتجمعات مختلفة، وهو ما أدى إلى زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد “كوفيد 19″، مشيرا إلى آن عدم التزام المواطنين بقرار العزل المنزلي قد يؤدي إلى تطبيق الدولة للحظر الكامل.

وانتقد الطبيب ما حدث في محافظة الغربية وبالتحديد في قرية الهياتم والتي خرجت منها تظاهرات من قبل بعض المواطنين تطالب برفع العزل المنزلي والسماح لهم بالاختلاط مع المواطنين وذلك على الرغم من تعاملهم مع أشخاص حاملين للفيروس وهو الذي أدى إلى اتخاذ الحكومة قرارا بعزل القرية بالكامل منعا لانتشار الفيروس بشكل أكبر.

طبيب يحذر من عدم الالتزام بالعزل المنزلي: “هيتطبق علينا الحظر الكامل”

ودون “الطبيب من خلال حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” كالآتي: “ومازلنا داخلين على الأسوء، يعني قرية اكتشفوا فيها حالات كتيرة عملولهم حجر صحي عشان يطمنوا عليهم نازلين مظاهرات عشان الشرطة تفك الحظر، وفي مستشفى اتقفلت في اسكندرية عشان يبقوا ينزلوا مظاهرات تاني ويروحوا البحر ، اكتشفوا 15 حالة والله أعلم هيجيبوا كام ولسه.. المفروض كل محافظة تدرس ايه اللي هيتم لو فرضوا حظر التجوال الكامل لأن تقريبا القرار ده جاي لا محالة، وياريت الناس كمان تبص للحتة دي شوية عشان الحظر مش في مصلحة حد، نبوس إيديكم اقعدوا في بيوتكم عشان نعرف نروح بيوتنا إحنا كمان”.

وناشد الطبيب المواطنين بضرورة الالتزام بالعزل المنزلي خلال الفترة المقبلة، خاصة أنه في حالة تطبيق الحظر الكامل على المصريين لن يكون في مصلحة أحد، والجميع سيتضرر من هذا القرار.