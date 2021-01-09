عرض فرنسي لضم نجم هجوم ألزمالك مصطفى محمد .. تعرف على قيمة العرض

لا يزال انتقال نجم هجوم النادي الزمالك مصطفى محمد للعب ضمن صفوف نادي سانت ايتيان الفرنسي، على مائدة المفاوضات، بعد أن أبدى اللاعب رغبته في خوض تجربة الاحتراف التي طالب بها كثيرا خلال الفترة الأخيرة، وبالرغم من الموافقة المبدئية من قبل مسئولي القلعة البيضاء على السماح للاعب بالاحتراف، إلا أن قيمة عقد الانتقال المعروضة من قبل النادي الفرنسي لم ترضي الإدارة.

سانت ايتيان الفرنسي يضع الكرة في ملعب الزمالك

وكان النادي الفرنسي قد قدم عرضه لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية بقيمة 4 ملايين دولار، طبقا للمعلن من قبل قناة نادي الزمالك الرسمية، إلا أن المسئولين طالبوا النادي الفرنسي بخمسة ملايين دولار مقابل التوقيع للاعب.

النادي الفرنسي يعتبر العرض هو الأفضل

هذا وقد علق مسئولي النادي الفرنسي على قيمة العرض المقدم للاعب باعتباره عرض جيد في سوق الانتقالات الحالي نظرا للتردي الشديد الذي يشهده سوق الانتقالات الكروية في الميركاتو الشتوي الجاري.

وفي سياق آخر من المتوقع أن يغيب مصطفى محمد عن لقاء الفريق الأبيض اليوم مع طلائع الجيش وبذلك يكون اللقاء الثالث الذي يغيب عن المشاركة فيه.