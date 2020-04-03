عروض جديدة للمصرية للاتصالات لعملائها .. تخفيض أسعار باقة الهاتف الأرضي لثلاثة أشهر

في إطار مبادرة الشركة المصرية للإتصالات، التي تتبناها لتخفيف تداعيات فيروس كورونا المستجد التي أدت إلى التباعد الاجتماعي، نتيجة لمجموعة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار الوباء، قررت الشركة تقديم مجموعة من العروض لعملائها الحاليين وكذلك المرتقبين، لتخفيف الأعباء الاقتصادية عنهم .

عروض المصرية للاتصالات للعملاء الحاليين والمرتقبين

قدمت المصرية للاتصالات عدة عروض لعملائها الحاليين والمرتقبين، على التليفون الثابت ويأتي العرض الأول بتخفيض سعر الاشتراك الجديد في باقة الـ 35 جنيها للتليفون الثابت، إلى 20 جنيهًا فقط ولمدة ثلاثة أشهر، بالإضافة إلى إعفاء العملاء الجدد من مصاريف التركيب، بحيث تتيح الباقة للمستخدمين مكالمات بلا حدود طوال الشهر .

مبادرات أخرى من المصرية للاتصالات

وكانت الشركة المصرية للإتصالات قد قدمت مجموعة من المبادرات مساهمة منها في الظروف الاستثنائية الآتية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ولتخفيف الأعباء الاقتصادية عن عملائها، منها مد فترة سداد فاتورة يناير للتليفون الأرضي، لحين موعد استحقاق الفاتورة المقبلة دون أن تقوم بقطع الخدمة، فضلًا عن مد فترة سداد الاشتراك بالرقم المختصر لمدة شهر بدون رسوم إضافية .

جهود الشركة في دعم منظومة التعليم والصحة

وكانت الشركة قد ساهمت في دعم منظومة التعليم، باتاحة الدخول المجاني على موقع بنك المعرفة، وكذلك استضافة المنصات التعليمية، بالإضافة إلى توفير منصات مجانية لاستضافة المواد التعليمية المختلفة، أما بالنسبة للصحة فقد قدمت مبادرة دعم منظومة العلاج عن بعد، وتقديم الاستشارات الطبية عن فيروس كورونا بالمجان، بالتعاون مع منصة “الطبي”، عن طريق رقم 16445 والأرقام الساخنة 105 و 15335 مجانًا لجميع المتصلين .