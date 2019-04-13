نطرح عروض طيران أديل اليوم بالمملكة السعودية التى أعلنت عنها الشركة على موقع فلاي إن flyin الإلكتروني، والتى يحرص الكثيرون من محبى السفر على متابعتها باستمرار كما أن تكون مناسبة للغاية للأشخاص الذى تحكم عليهم أعمالهم السفر بصفة مستمرة، ومع بداية شهر أبريل 2019 وفرت أديل اليوم عرضًا مميزًا بخصم 15% على الفنادق، وخصم نسبة 10% على الطيران+الفنادق/ العطلات، فضلاً عن خصم 5% على الطيران “السعر الأساسي”، ونقدم لكم كافة التفاصيل عن عروض طيران أديل اليوم بالمملكة السعودية ورابط الحجز.

عروض طيران أديل اليوم

جاءت أبرز عروض طيران أديل اليوم بالمملكة العربية السعودية على التالي:

توفير حجز تذاكر الطيران بطرق سهلة على مدار 24 ساعة، من خلال الموقع الإلكتروني، أو عن طريق مركز التواصل التابع لخدمات المسافرين (فريق طيران أديل).

عقد مقارنة عند حجز تذاكر الطيران حتى تختار السعر المناسب لك.

تتيح عروض أديل اليوم إمكانية اختيار أليات الدفع للحجز من خلال أكثر من وسيلة (مدى، VISA،mastercard، قطاف).

أعلنت شركة طيران أديل اليوم عن خصم نسبة 15% على الحجوزات الخاصة بالفنادق لحاملي بطاقات مصرف الراجحي، وعليكم اختيار الفندق التى تريدونه، هذا العرض متاح حتى نهاية شهر أبريل الجاري، فسارعوا بالحصول عليه.

العروض تكون متاحة في كافة حجوزات فلاي إن.

فرص السفر متاحة على طيران أديل اليوم بالكثير من العروض إلى نهاية عام 2019

الكود الترويجى لعروض أديل اليوم ARB15

طيران أديل اليوم

تستطيعون مطالعة كل ما يخص عروض أديل اليوم من خلال الدخول على موقع فلاي إن الرسمي من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــا (flyin.com) كما يمكنكم الدخول على رابط حجز العروض بشكل مباشر من هنــــــــــــــــــــا وإليكم رابط شركة طيران أديل اليوم الرسمي من هنــــــــــــــــــا

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ويجدر الإشارة إلى أن الحجزعلى عروض طيران أديل اليوم بالمملكة السعودية يكون عبر الموقع الإلكتروني أو من خلال الاتصال بخدمة عملاء فلاي إن flyin، ونواصل نشر المزيد من عروض أديل بصفة مستمرة لاختياركم المناسب منها تلبية لاحتياجاتكم.

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