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 تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات

كتب عبد الله جمعةفي آخر تحديث
 تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات
عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour

تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات حيث طرحت شركة   كارفور التجارية مجموعة من التخفيضات على السلع الغذائية  والأدوات الكهربائية، وتعتبر عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour من أقوى عروض السنة  حيث الكثير من المواطنين  يتوافد على شراء المنتجات استعدادًا لحلول عيد الفطر المبارك، كما يتم عمل عروض كبيرة على الغسالات والثلاجات وجميع الأدوات الكهربائية  لاسيما المستخدمة في الصيف مثل التكييفات والمراوح  والتى تكون فرصة للمقبلين على الزواج.

ويواصل موقعنا طرح كل مايخص عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour كما اعتادنا على نشرها بكل شهر بكافة التحديث والعروض المقدمة على جميع الأدوات والمنتجات.

عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour

تستطيعون مطالعة ل ما يخص عروض كافور اليوم وشراء قبل اتخاذ قرار بالذهاب للشراء ما تحتاجونه من خلال الصور الآتية:

عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour
عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour
عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour
عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour
عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour
عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour
عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour
عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour
عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour
عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour

 تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات

عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour
عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefourعروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour
عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour
عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour
عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour
عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour
عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour
عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour

 تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات  تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات  تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات  تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات  تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات  تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات  تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات  تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات  تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات  تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات  تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات  تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات  تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات  تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات  تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات  تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات  تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات  تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات  تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات

كما تأتي عروض كارفور بخصم إضافي نسبة كل يوم أحد بقيمة  25 % على المنسوجات والملابس والأحذية، وخصم  20% كل يوم أثنين على أقسام الأدوات المنزلية، وأيضًا خصم 15% كل ثلاثاء على أقسام متنوعة من  المنتجات الغذائية، ومنتجات العناية الشخصية والمنظفات.

الجدير بالذكر أن عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour مستمرة حتى يوم 9 يونيو حتى يتمكن الجميع من الشراء أو حتى نفاذ الكمية.

 

 

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عن الكاتب

عبد الله جمعة

معد بقناة المجد الإخبارية، مواليد 1993، باحث في مرحلة الماجستير تخصص علاقات عامة، حاصل علي بكالوريوس إعلام من جامعة الأزهر، من هواياتي المفضة القراءة والإلقاء وبالطبع الكتابة.

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