تألق عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour ترفع شعار كحك العيد أرخص من المحلات حيث طرحت شركة كارفور التجارية مجموعة من التخفيضات على السلع الغذائية والأدوات الكهربائية، وتعتبر عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour من أقوى عروض السنة حيث الكثير من المواطنين يتوافد على شراء المنتجات استعدادًا لحلول عيد الفطر المبارك، كما يتم عمل عروض كبيرة على الغسالات والثلاجات وجميع الأدوات الكهربائية لاسيما المستخدمة في الصيف مثل التكييفات والمراوح والتى تكون فرصة للمقبلين على الزواج.

ويواصل موقعنا طرح كل مايخص عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour كما اعتادنا على نشرها بكل شهر بكافة التحديث والعروض المقدمة على جميع الأدوات والمنتجات.

عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour

تستطيعون مطالعة ل ما يخص عروض كافور اليوم وشراء قبل اتخاذ قرار بالذهاب للشراء ما تحتاجونه من خلال الصور الآتية:

كما تأتي عروض كارفور بخصم إضافي نسبة كل يوم أحد بقيمة 25 % على المنسوجات والملابس والأحذية، وخصم 20% كل يوم أثنين على أقسام الأدوات المنزلية، وأيضًا خصم 15% كل ثلاثاء على أقسام متنوعة من المنتجات الغذائية، ومنتجات العناية الشخصية والمنظفات.

الجدير بالذكر أن عروض كارفور فى عيد الفطر Carrefour مستمرة حتى يوم 9 يونيو حتى يتمكن الجميع من الشراء أو حتى نفاذ الكمية.