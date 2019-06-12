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عروض كارفور في مصر يونيو 2019 carrefour واحدث تخفيضات الصيف

كتب حسن سالمفي آخر تحديث
عروض كارفور في مصر يونيو 2019 carrefour واحدث تخفيضات الصيف
عروض كارفور في مصر

نعرض لكم عروض كارفور في مصر 2019 carrefour والتي أعلنت عنها مجموعة كارفور تحت مسمى “عروض الصيف” والتي بدأت في جميع فروع الهايبر ماركت المتواجد في العديد من محافظات مصر والذي يقوم دائما بعمل تخفيضات تلبي احتياجات المواطنين حيث يقوم بتخفيضات على الاجهزة الكهربائية والسلع الغذائية والمنتجات التي يحتاجها المواطنين، ودائما ما تجذب مثل تلك العروض المواطنين مما يسبب ازدحام جميع فروع كارفور نتيجة الاقبال الكبير الذي يحدث ممن ينتظرون العروض القوية التي يعلن عنها.

عروض كارفور في مصر 2019

ونعلن لكم الان بالصور عروض كارفور التي أعلن عنها من قبل الشركة والتي تركزت أكثر بالتخفيضات على الشاشات والاجهزة الكهربائية بالاضافة إلى المنتجات الغذائية والاطعمة، حيث تم إعلان تلك التخفيضات تحت شعار “كلنا واحد” حيث أعلنت مجموعة كارفور بأن الهدف من تلك التخفيضات هو مساعدة المواطنين في الحصول على احتياجاتهم بأقل اسعار وبأفضل جودة.

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وبدأت العروض في جميع فروع كارفور مصر بداية من يوم 10 يونيو وتستمر حتى يوم 23 من شهر يونيو الجاري، حيث يقوموا دائما بعمل العديد من العروض في بداية موسم الصيف والذي يقبل فيه المواطنين دائما على الشراء.

عروض الصيف 2019

ومن المتوقع ان تشهد عروض الصيف اقبال كبير من قبل المواطنين على الشراء نتيجة فارق السعر بين كارفور وبين السوق المصري والمحلات التجارية الذي يشهد دائما ارتفاع في اسعار السلع التي يحتاجها المواطنين مما يجعل الجميع يتجه نحو العروض.

كما يقدم كارفور العديد من الخدمات التي تفيد المستهلكين مثل امكانية التقسيط من خلال الحساب البنكي عبر بنك “cib” والذي يسهل على المواطنين في شراء جميع الاحتياجات، حيث تقوم ادارة كارفور دائما في الحرص على القيام بخدمات تجذب المستهلكين وتسهل عليهم عملية الشراء.

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عن الكاتب

حسن سالم

كاتب صحفي مهتم بأخبار مصر والدول العربية من حيث السياسة والرياضة والفن، حاصل على ليسانس بكلية الحقوق جامعة الاسكندرية.

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