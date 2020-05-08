عزل مربع سكنى يضم 500 أسرة بقرية القيصرية بالمحلة الكبرى .. بسبب تعدد حالات كورونا

ما زالت تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، تخيم بظلالها على جميع أنحاء الجمهورية، وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار العدوى بين المواطنين، إلا أن بعض القرى والأحياء الشعبية لا يلتزم سكانها بتلك التعليمات التي من شأنها العمل على التباعد الجسدي والاجتماعي، إلا أن البعض ما يزالوا يتزاورون ويتعانقون ويقبل بعضهم بعضًا، ناهيك عن العزائم في رمضان خاصة والمناسبات الأخرى عامة .

عزل قرى وأحياء سكنية كاملة على مستوى الجمهورية

على الرغم من أن وزارة الصحة والسكان ووسائل الإعلام المختلفة تناشد المواطنين ليلًا ونهارًا، بالإلتزام بكل التعليمات الوقائية، باستخدام الكمامات وقفازات اليد والبقاء في منازلهم قدر الإمكان، وعدم تبادل الزيارات العائلية في ظل تلك الأزمة الصحية، بانتشار فيروس كورونا المستجد، والتشديد على عدم التكدس والازدحام في المواصلات والأماكن العامة ولا سيما المغلقة، حتى لا يحدث ما لا يحمد عقباه بتفشي المرض وخاصة في الأماكن المكدسة بالسكان .

عزل قرية بالمحلة الكبرى تضم 500 أسرة

قامت الجهات المعنية ممثلة في الأجهزة الأمنية بمركز المحلة الكبرى وبالتعاون مع الإدارة الصحية بحي أول المحلة الكبرى، اليوم الجمعة الموافق 8 مايو 2020م، بعزل صحي شامل على مربع سكني يضم حوالي 500 أسرة بقرية القيصرية بمركز المحلة، بسب تعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد بها، حيث شهدت المنطقة تواجد أمني مكثف، كما قامت فرق طبية بتطهير كل شوارع القرية .

مسح جميع المخالطين للحالات المصابة في القرية

شدد جميع الحاضرين من الجهات الأمنية وعلى رأسهم اللواء مجدي عوض مساعد مدير أمن الغربية لقطاع المحلة وسمنود، ومأمور مركز شرطة المحلة العميد محمود كشك، على جميع الأهالي بضرور الإلتزام بإجراءات العزل حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية، كما أكدت الدكتورة عبير عبد العزيز مدير الإدارة الصحية بأول المحلة، والدكتور متولي المكاكي مدير الطب الوقائي، بأنه تم مسح المخالطين للحالات التي ثبتت ايجابيتها بالمربع السكنى .