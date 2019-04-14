عطل عالمي بمواقع فيس بوك وأنستجرام وواتس اب وأوربا والشرق الأوسط على رأس المتضررين

شهد اليوم الأحد عطلا مفاجئا في مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديدا مواقع فيس بوك وأنستجرام وواتس اب، حيث لم يستطع مستخدمو هذه المواقع الدخول على حساباتهم ولا التواصل عبرها، وشهد موقع تويتر تغريدات عديدة تحمل شكاوى المستخدمين، حيث غرد المئات عبر موقع التغريدات “تويتر” تغريدات متشابهة تفيد بأنهم غير قادرين على التواصل عبر واتس اب وغيره من المواقع المذكورة.

العطل عالمي وليس بمصر فقط

وقد أبلغ موقع “داون ديتور” بارتفاع عدد الشكاوى من تعطل مواقع فيس بوك وأنستجرام وواتس اب في عدة دول بالعالم، ووصف ارتفاع عدد الشكاوى بالارتفاع الحاد، وأوضحت صحيفة إكسبريس البريطانية أن هناك عطلا بمواقع واتس اب وفيس بوك وأنستجرام، وأن العطل شمل عدة مناطق بأوروبا والولايات المتحدة وآسيا.

كما قالت صحيفة “ذا صن” البريطانية، إن موقعي “فيس بوك” و”إنستجرام” توقفا في بريطانيا، اليوم الأحد 14 أبريل، بشكل مفاجئ، مضيفة أنه لم تعرف حتى الآن الأسباب وراء هذا العُطل المفاجئ.

وقالت تقارير صحفية أن أوروبا قد تعرضت للضرر الأكبر من العطل، حيث أشارت خريطة لأماكن عطل المواقع جغرافيا، إلى توقف هذه المواقع عن العمل في بريطانيا ومناطق من فرنسا، وكذلك بعض مناطق إيطاليا واليونان ودول أخرى في أوروبا، هذا بالإضافة لجنوب آسيا ومناطق في الشرق الأوسط.

ويذكر أن موقع فيس بوك قد تعرض لسلسلة من الأعطال الفنية مؤخرا، وتسببت هذه الأعطال بتوقفه لساعات.

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