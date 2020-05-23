عفو رئاسي والإفراج عن 3157 محكوم عليهم بينهم المتهم بقتل سوزان تميم

بناء على القرار الجمهوري رقم 232 لسنة 2020 الصادر عن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي المتضمن عفو رئاسي والإفراج عن 3157 من المحكوم عليهم، من بينهم ضابط امن الدولة الأسبق محسن السكري، المتهم بقتل سوزان تميم، المحكوم عليه بعقوبة السجن المؤبد، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويعتبر القرار الجمهوري هو الأكبر، وشمل أسماء لمحكوم عليهم في السنوات الأخيرة ، وتضمن العفو عن العقوبة الاصلية وما تبقى منها وعن العقوبة التبعية، مالم يكن محكومًا بقضايا أخرى.

عفو رئاسي

ويُذكر أن المتهم الأول بمقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم ، الضابط الأسبق في أمن الدولة ، محسن السكري، ةالذي كانت محكمة النقض المصرية (أعلى هيئة قضائية في مصر) أيدت حكم السجن المؤبد بحق السكري، حيث قالت النيابة العامة في إدعائها على المذكور: إنه ”قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد، واتهامه بالسفر إلى دبي لقتل سوزان تميم”.

وتعود تفاصيل القضية إلى العثور على الفنانة تميم في شقتها بدبي في عام 2008 مقتولة، وبعد التحقيقات والأدلة ، أُلقي القبض على المتهم السكري من خلال خطأ بسيط ارتكبه المتهم وهو شراء سلاح الجريمة ببطاقته الإئتمانية، والذي اعترف بارتكابه الجريمة بعد اتفاقه مع رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، رئيس أكبر شركة تطوير عقاري في مصر، وشاعت في تلك الأثناء أنباء عن نية مصطفى الزواج من سوزان تميم، مقابل تخليصها من تهم قانونية، غير أنها رفضت ، وبعد ذلك قُتلت بعد تلقيها عدة تهديدات منه، وفقًا لما كشفت عنه التحقيقات آنذاك.