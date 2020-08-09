عقوبة التخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ .. غرامة تصل لـ500 جنيه

تشهد مصر خلال اليومين القادمين انتخابات أعضاء مجلس الشيوخ والتي ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء 11 و 12 من الشهر الجاري أغسطس 2020 ، وأوضح رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ورئيس حزب الوفد ، المستشار بهاء الدين أبوشقة، عقوبة التخلف عن التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ دون عذر ، وهي أنه يعرض نفسه للغرامة المقررة في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

انتخابات مجلس الشيوخ

عقوبة الغرامة ومستندها القانوني

وقال أبو شقة في بيان اليوم الأحد مبينًا العقوبة ومقدار الغرامة بقوله : “ندعو جموع المواطنين إلى المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ استعمالًا لحقهم والواجب الملقى على عاتقهم في المشاركة بالحياة السياسية،” مشيرًا إلى نص المادة (٥٧) من قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٤، الذي جاء فيه: “يُعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء”.

التصويت تجنب الغرامة وتفعيل للديمقراطية

وطالب رئيس حزب الوفد جميع المواطنين بضرورة الإدلاء بأصواتهم والنزول بكثافة للمشاركة في هذا العرس الديمقراطي من جهة وتجنب التعرض لتوقيع الغرامة المالية بحق المتخلفين من دون عذر طبقا لما نص عليه القانون من جهة اخرى، واكد ابو شقة أن الإدلاء بالأصوات والرأي الانتخابي هو تفعيل للديمقراطية.

وأضاف موضحًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي من ستتولى الإشراف على العملية الانتخابية منذ بدايتها وحتى إعلان النتيجة، وفقًا لما هو منصوص عليه في قانون الهيئة الوطنية رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٧، الذي يقضي بأن العملية الانتخابية تجري تحت الإشراف الكامل للقضاء في شفافية ونزاهة وضمانات غير مسبوقة، حيث النتيجة النهائية ستكون فرز لما يدلي به المواطنين من آراء في صناديق الانتخابات.