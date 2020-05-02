علاج جديد وإصابة رُضَّع.. هالة زايد تستعرض آخر مستجدات كورونا في مداخلة هاتفية

شهد مساء الأمس الجمعة مداخلة تليفيزيونية للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه “حكاية” والمُذاع عبر فضائية “MBC مصر” لتوضح آخر مستجدات أزمة جائحة كورونا المستجد COVID-19، ولعل أبرز ما أعلنت عنه الدكتورة هالة زايد هو تسجيل حالات رُضَّع مصابة بكورونا المستجد، وذلك بالإضافة إلى إثبات فعالية علاج البلازما على حالتين كانتا في وضع صحي حرج.

أبرز تصريحات وزيرة الصحة مع الإعلامي عمرو أديب

وجاءت تصريحات الدكتورة هالة زايد خلال مداخلتها مع الغعلامي عمرو أديب كالآتي: