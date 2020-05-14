علامة واحدة تعني إصابتك بـ وباء كورونا قبل ظهور باقي الأعراض

أثار وباء كورونا المستجد قلق وفزع كل دول العالم بعد كمية الإصابات والوفيات الكبيرة التي تسبب بها هذا الفيروس القاتل و لتجنب انتقال هذا الفيروس اليك اتبع التعليمات التي نشرتها منظمة الصحة العالمية ومن هذه التعليمات هي غسل اليدين بالماء والصابون جيدا عند الملامسة أو الإحتكاك بالأفراد واستخدام الكحول لتطهير اليدين أثناء وجودك في الخارج وهذا الوباء جعل الدول تمنع تماما مواطنيها من التجمعات بأى شكل ومنع المطاعم والكافيهات والسينمات والمسارح والحفلات والأفراح وذلك حفاظا على سلامتهم وتجنب الأصابة بهذا الفيرس

علامة واحدة تنذر بإصابتك بكورونا

استطاعت دراسة علمية جديدة من التوصل إلى علامة تظهر قبل أعراض الكورونا تنذر بإصابتك بالفيروس وهذه العلامة هي فقدان حاسة الشم قبل ظهور باقي الأعراض مثل الحمى والسعال وضيق التنفس وتمت هذه الدراسة من قبل باحثون في جامعة هارفارد الأميركية وقاموا بمتابعة ما يقارب من 65% من المصابين بالكورونا حيث شملت هذه الدراسة أكثر من 2.6 مليون شخص مصاب حيث استعان الباحثون في هذة التجربة بتطبيق رقمي من أجل متابعة الأعراض وطلبوا منهم تدوين الأعراض التي يشعرون بها على هذا التطبيق بشكل يومي ومن بين الأعراض فقدان حاستي الشم والتذوق وأيضا الشهية والسعال وضيق التنفس وغيرها ولكن أكثر الأعراض فقدان حاسة الشم والتذوق وكان يظهر للمصابين قبل ظهور باقي الأعراض ولذلك حذر العلماء على من يشعر بهذه العلامة بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة و الاتجاة إلى المسشفى