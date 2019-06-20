علاوات ورفع الحد الأدنى وترقيات.. يوليو شهر ينتظره المصريون

ينتظر المصريون قدوم شهر يوليو وهو بداية السنة المالية الجديدة، والتي من المقرر أن تهل علينا خلال أيام وتنتهي في يونيو عام 2020، وتشهد السنة المالية الجديدة تطبيق العديد من الإجراءات الاجتماعية التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، والتي تشكل فرحة للمصريين إذ إنها إجراءات تساعد المواطنين على مواجهة أعباء المعيشة، وتدعم الحماية الاجتماعية لجميع طبقات المجتمع.

أخبار سارة ينتظرها المصريون في شهر 7

يهل شهر يوليو على المصريين وفيه يتم تطبيق 6 إجراءات سارة للمواطنين، وأبرز هذه الإجراءات:

علاوة دورية وخاصة للموظفين:

ينتظر العاملون بالجهاز الإداري للدولة والخاضعون لقانون الخدمة المدنية حصولهم على العلاوة السنوية المقرر صرفها في شهر يوليو 2019 وهي بنسبة 7% من الأجر الوظيفي ويكون بحد أدنى 75 جنيها، كما تكون نسبة غير الخاضعين 10 % وهي بحد ادنى 75 جنيها.

ويناقش مجلس النواب مشروع قانون يختص بصرف العلاوتين الدورية والخاصة للموظفي في الدولة حتى يت إقراره قبل بدء السنة المالية الجديدة.

علاوة استثنائية للعاملين بالدولة:

في الثلاثين من شهر مارس أعلن الرئيس السيسي عن صرف علاوة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة نحو 150 جنيها وتصرف لهم اعتبارا من شهر يوليو.

رفع الحد الأدنى للأجور:

رفع الرئيس عبد الفتاح السيسي الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من 1200 جنيها حتى 2000 جنيه، مع رفع الحد الأدنى كذلك لجميع الدرجات للعاملين بالدولة.

زيادة المعاشات بنسبة 15%

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي زيادة المعاشات بنسبة 15% بحد أدنى 150 جنيها، وتصرف بدءا من شهر يوليو من العام الجاري وهو ما أقره البرلمان.

وقد أقر مجلس النواب في 11 يونيو الجاري زيادة المعاشات.

رفع الحد الأدنى للمعاشات:

أقر مجلس النواب نص مشروع القانون الذي يفيد رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه بدلا من 750 جنيها.

ويذكر أن الحكومة رفعت الحد الأدنى للمعاشات العام الماضي بنسبة 50% من 500 جنيه إلى 750 جنيها.

إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة:

حركة ترقيات كبيرة بالدولة أعلن عنها الرئيس السيسي في مارس الماضي، لكل من استوفى المدة البينية اللازمة للترقية حتى 30 يونيو الجاري.