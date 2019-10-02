علاوتان بنسبة 20 % للموظفين غير الخاضعين للخدمة المدنية (مستندات)

أصدرت محكمة استئناف القاهرة الدائرة «10 عمال»، حكما يقضي باستحقاق الموظفين العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية بعلاوة نسبتها 10% ويتم ضمها على الأساسي وذلك اعتبارا من شهر يوليو 2017 ، بالإضافة إلى 10 % تحتى مسمى علاوة غلاء من الراتب الأساسي وتضاف على المتغير وتلتزم الإدارة بتنفيذ ذلك بأثر رجعي من وقت صدور الحكم ، ليصير مجموع العلاوتين 20%.







قرار رئيس الجمهورية

ويذكر أن حيثيات الحكم تعود إلى أن الحكم الذي صدر في الأول من يوليو الماضي تؤكد القرار (القانون) الصادر من الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر يوليو الماضي بمنح العاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية علاوتين بنسبة 20%.







صاحب دعوى الحصول على علاوتين بنسبة 20 %

واتضح أن حيثيات الحكم تؤكد أن صاحب الدعوى هو أحد موظفي شركة أزياء تابعة للقطاع العام، ومن غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأن الحكم جاء لصالحه بأحقيته ومن مثله بالحصول على العلاوتين السابقتين.

قانون 77

وطبقا للقانون رقم 77 المعمول به اعتبارا من شهر يوليو 2017 يمنح العاملون غير الخاضعين أو المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 في الدولة علاوة 10 % بحد أدنى 65 جنيها شهريا، وتعد جزءا من الراتب الأساسي وتضم له اعتبارا من تاريخ تنفيذ القانون.







أحقية الشركة في الطعن

ويذكر أنه تم رفض دعوى العامل من قبل محكمة أول ، واستأنف على القرار إذ يحق للشركة الطعن أمام المحكمة، حتى تصدر القرار النهائي بالأحقية.