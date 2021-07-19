علا ماتت.. عروسة الجنة تزف إلى قبرها بدلاً من عريسها قبل زفافها بساعات

علا ماتت، كانت تلك العبارة التي رددتها شقيقة العروسة، وذلك في واقعة أليمة أصابت جميع الأهالي بالحزن، حينما ماتت علا عروسة الجنة العشرينية قبل زفافها على عريسها بساعات قليلة، حيث كان مقررا لعلا السعيد بنت الـ23 سنة أن تكون دخلتها وزفافها على عريسها يوم الأربعاء القادم 21 يوليو.

عروسة الجنة تزف إلى قبرها بدلاً من عريسها

ولكن القدر أبي أبى أن تزف على عريسها، لتزف إلى قبرها، وبالفعل ماتت علا قبل زواجها بـ48 ساعة، حيث كان العروسان يستعدان لحفل الزفاف وذهبا سوياً لشراء فستان الفرح وشتروه بالفعل، وكان برفقتها شقية العريس وشقيقة العروسة.

وكانوا يستقلون سيارة ملاكي، ولكن انقلبت السيارة التي كانوا يستقلونها في إحدى الترع القريبة من محطة قطار سنهور، لينجو الجميع ما عدا العروسة والتي لقت حتفها لتزف عروسة الجنة إلى عريسها في الجنة إن شاء الله، وأصيبت شقيقة العروسة بحالة هيستيرية لتصرخ قائلة أختي ماتت أختي ماتت علا ماتت.

وبعد انقلاب السيارة حاول المارة والمتواجدين بالمكان إنقاذ ما يمن إنقاذه، وأنذوا الجميع بالفعل إلا العروسة، والتي لطخ فستان زفافها الذي كانت تحتضنه بالطين بدلاً من المسك.

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