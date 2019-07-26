“علشان ما ينضحكش عليك”… تعرف على أساليب غش التجار عند شرائك أضحية عيد الأضحى

يهتم المسلمين هذه الأيام بشراء الأضحية، وذلك لقرب عيد الأضحى، ويتعرض الكثير من الناس في بعض الأحيان إلى مجموعة من الأساليب التي يتبعها التجار من معدومي الضمير، يستخدمونها في غش الأضاحي، وذلك بهدف تحقيق الربح السريع .

وفي هذا المقال سوف نتعرف على الأساليب التي يقوم بها بعض تجار الماشية للغش عند بيع أضحية عيد الأضحى، وذلك لكي يتعرف القارئ على هذه الأساليب حتى لا يقع فريسة للتجار من معدومي الضمير، وحتى يستطيع القارئ أن يشتري أضحية جيدة سليمة خالية من إي عيوب.

أساليب غش التجار في أضحية عيد الأضحى

تناولنا في مقال سابق معنى الأضحية، وكذلك تناولنا في هذا المقال السابق العيوب الشرعية التي يجب أن نتجنب وجودها في الأضحية وهي العيوب التي أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، والعيوب التي أوصى بها الفقهاء والعلماء قياسا على حديث الرسول صلى الله عليها وسلم.

تعرف على المواصفات والشروط الواجب توافرها في الأضحية السليمة

أما عن الأساليب التي يتبعها التجار في غش أضحية عيد الأضحى المبارك فنجد أنها كثيرة ومتعددة فمنها أساليب يستخدمها التجار لزيادة وزن الأضحية، وأساليب أخرى لكي يظهر لك أن الأضحية سليمة وخالية من العيوب، وسوف نتناول هذه الأساليب بالشرح والتفصيل فيما يلي.

أولا أساليب التجار في غش الأضحية لزيادة الوزن

1- يستخدم بعض تجار الماشية في أسواق الماشية إلى مجموعة من الأساليب التي تزيد من وزن الأضحية وذلك بهدف تحقيق الربح السريع، ومن أساليب الغش بهدف زيادة الوزن ما يلي.

2- أشباع الحيوان أو الأضحية زيادة عن اللزوم قبل البيع وذلك عن طريق أطعامها بطعام مخلوط أو علفه مخلوطة 2- بكثير من الملح فتزيد من رغبة الأضحية أو الحيوان في الشراب فتشرب ماء كثير فبذلك تزيد في الوزن

ومن الأساليب أيضا التي تزيد وزن الأضحية ويتخذها التجار في الغش عن بيع الأضاحي وخاصة الخراف هي ما يقوم به التجار من غسل الأضحية بالماء ثم وضع الرمال والتراب على جسدها فيتشرب الصوف الرمال والأتربة وبذلك تزن الأضحية وزنا كبيرا.

3- إعطاء الأضحية بعض الأدوية والمنشطات التي تجعله يأكل كثيرا ويكون كثير الحركة.

ثانيا أساليب الغش بهدف أخفاء العيوب والأمراض

من أساليب غش بعض التجار في الأضحية هي أساليب أخفاء بعض الأمراض فنجد بعضهم يقوم بغسل الحيوان أو الأضحية جيدا وذلك لأخفاء مرض الأسهال وأثار الأسهال على ارجل الحيوان أو الأضحية.

كذلك من الأساليب التي يقوم بها التاجر هي رفع الحيوان أو الأضحية أو الخروف إلى

اعلى في السماء ورميه على الأرض لكي يتحرك الحيوان أمام المشتري ويظهر وكانه خالي من أي عيوب

ومنها أيضا ضرب الحيوان كثيرا بيده أو بعصاء لكي يتحرك الحيوان كثيرا ويظهر وكانه كثير الحركة والنشاط وبصحة جيده.

ومن الأساليب أيضا أخفاء عيوب عيون الحيوان وذلك عن طريق وضع الأدوية التي تزيل الاحمرار والالتهابات من عيون الحيوان.

أساليب الغش من حيث النوع

عند شرائك للأضحية يجب أن تكون على معرفة أنواع الماشية جيدا، فسعر الماشية يختلف بحسب نوعها فعندم تنزل أو تذهب لسوق الماشية تجد أنواع كثيرة ونوع الماشية يوثر فسعرها فمثلا سعر العجل البلد يختلف عن الفرنساوي أو السوداني أو الفريزين المخلط .