على غرار أسواق برشلونة .. التموين تأخذ خطوة نحو تنظيم أسواق الجُملة

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور “على مصيلحي”، اليوم خلال تصريحاته، عن المعاناة التي تشهدها مصر نتيجة عدم تنظيم أسواق الجملة لديها، بما هو سائد حديثًا، مضيفًا، أن الوزارة تركز كامل جهدها في الوقت الحالي من أجل تنظيم أسواق الجُملة، بما يضمن خلق مناخ شفاف للسلع المعروضة بالأسواق المصرية.

تنظيم أسواق الجُملة

عقد وزير التموين، الدكتور “على مصيلحي”، اليوم بديوان الوزارة، مؤتمر صحفي، تحديث خلاله عن مشكلة أسواق الجملة التي تعاني منها مصر، موضحًا الخطوات التي اتخذتها الوزارة لإصلاح الأمر، فقال: أن وزارة التموين قد تمكنت خلال شهر نوفمبر الماضي، من التعاقد مع شركة أوروبية، لتقوم بإجراء دراسة على الأسواق المصرية.

مؤكدًا أن مصر سيكون لديها استراتيجية للأسواق المدارة حديثًا، بحلول أبريل القادم، هذا على غرار أسواق الجملة العالمية الحديثة، كسوق برشلونة على سبيل المثال، هذا على مستوى جميع الخدمات، من إدارة ومطافئ وإسعاف ولوكاندات وأماكن للراحة، والأكثر أهمية بين هذا كله، هو إعادة تدوير المخلفات مرة أخرى.

كما أضاف وزير التموين خلال تصريحاته، إلى أن هذا التطوير سيمنح مصر بورصة للقطن والسلع الغذائية وكذلك للبصل، كما ستشارك مصر بداية من موسم القمح المقبل، السلع المصرية، حيث ستقوم الوزارة بنفسها باستلام القمح من التجار أو المزارعين، بحيث يمكن اعتبار العام القادم، بكل ما سيشهده من تطورات، بمثابة بداية حقيقة للمنتجات المصرية.