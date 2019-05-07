بالفيديو| “مع أني أنا اللي مربية” عمرو أديب يكشف سبب محاولة اعتداء أحمد الفيشاوي عليه وسر مهاجمة علاء مبارك له

خلال لقاء له مع قناة العربية الفضائية، أجاب الإعلامي عمرو أديب على 25 سؤال عبر برنامج “تفاعلكم”، وكشف أديب عن أشياء كثيرة وأسئلة عديدة تثار حوله، ومن الأسئلة التي أجاب عمرو أديب عليها، هو سبب تغيير مواقفه، وأكد أن هذا طبيعي وجميع الناس تغير مواقفها على حسب الحالة الموجودة، كما سُئل أديب عن سر الحرب بينه وبين علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق وذلك بعد نشر الأول فيديوهات تبين تناقضه.

وقال أديب لا يوجد شئ بينه وبين علاء مبارك ولكن هو تحدث عن موضوع وقمت أنا بالرد عليه، ثم سُئل أديب لماذا حاول أحمد الفيشاوي الاعتداء عليك وضربك، فأجاب أنه لم يكن في حالته الطبيعية، مؤكداً أنه هو من رباه.

وأكد عمرو أديب على أنه الأغلى بين المذيعين، ولن يتنازل عن تشجيعه للزمالك مهما كانت الأسباب، وعن إجابته على سؤال المقابلة التي يتمنى أن يجريها في برنامجه، أجاب بأنه لا يتمنى إجراء أي مقابلة لأنه بالفعل أجرى كل المقابلات التي يتمناها، كما أشار إلى أنه لم يمتلك ميزانية كبيرة ونفى دفعه لأموال للنجوم من أجل إجراء مقابلات معه.