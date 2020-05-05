عمرو أديب يكشف حقيقة الفيديو المتداول عن هجومه على شيخ الأزهر

قال الإعلامي عمرو أديب أن هناك فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي وتم تداوله بصورة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الفيديو شن الإعلامي عمرو أديب هجوماً شديداً على شيخ الأزهر مطالباً إياه بالتنحي عن منصبه ومشيراً إلى أنه متقاعساً عن أداء دوره في تجديد الخطاب الديني.

تعليق عمرو أديب على الفيديو المتداول

وعلق عمرو أديب على الفيديو المتداول قائلاً أن الفيديو المنشور على مواقع التواصل الاجتماعي ما هو إلا فيديو قديم منذ عام 2015، مؤكداً أن الفيديو من الفيديوهات المركبة والمعاد تركيبها وكان يتناول فيه موضوعات شائكة خاصة خاصة بتلك الفترة التي مرت بها مصر.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب أمس الاثنين من خلال برنامجه حكاية والذي يعرض على شاشة القناة الفضائية “mbc مصر”، أن الفيديو المتداول تم إعادة تركيبة على شاشة قناة مصر بصورة غير متحركة وثابتة وهو ما يثبت أن الفيديو مركب وغير صحيح ولا يمت للواقع بأي صلة، مشيراً إلى أن الفيديو تم عرضه عن طريق برنامجه القاهرة اليوم على قناة اليوم عام 2015 وليس على برنامجه الحالي الحكاية” الذي يعرض على “mbc مصر.

ويذكر أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أحد مقاطع الفيديو للإعلامي عمرو أديب وهو يشن هجوماَ مباشراَ على فضيلة شيخ الأزهر مطالباً إياه بترك منصبه والتنحي عنه بسبب تقاعسه عن أداء دوره في تجديد الخطاب الديني قائلا في الفيديو المتداول .

“استقيلوا يرحمكم الله، هنموت بسبب ضعفك وسلبيتكم”،

و