عمر كمال ينصح طلاب الثانوية العامة.. مش مهم تجيب 90% المهم تعرف تجيب الجنيه في الآخر

في منشور للمطرب الشعبي عمر كمال قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021، قال كمال للطلاب أنه يجب أن تعرف في النهاية كيف تأتي بالجنيه، وليس مهماً أن تحصل على مجموع 90% أو 70% أو أقل أو أكثر من ذلك.

نتيجة الثانوية العامة للعام الجاري 2021

وأثار منشور المطرب الشعبي عمر كمال استياءً كبيراً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وقال أحد المعلقين، بأنه يريد أن يكون الجميع مثله ويغني في الحفلات والأفراح، وأيد آخرون كلامه، قائلين أنه بالفعل من الممكن أن يحصل الطالب على مجموع كبير بعد تعب ومذاكرة وفي النهاية يدخل إحدى الكليات ثم يكون عاطلاً في النهاية، أما الفن والرقص فهو الذي يجعل الإنسان يأكل عيشاً الآن.

وبعد هجوم النشطاء على عمر كمال حاول أن يبرر موقفه، مؤكداً أنه لم يقصد الإساءة لأحد وأن كلامه فهم بطريقة خاطئة، وذلك كما في الصورة المرفقة أسفل الخبر.

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وفي سياق متصل سوف يتم إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 اليوم في مؤتمر صحفي سوف يعقده السيد الوزير الدكتور طارق شوقي ظهر اليوم، وبعده تعلن النتيجة على الروابط التالية.

النتيجة من موقع الوزارة الرسمي

نتيجة الثانوية من موقع اليوم السابع من هنا أو من خلال هذا الرابط.