عن عمر يناهز 75 عاما.. وفاة الفنان أحمد دياب

توفى خلال الساعات القليلة الماضية الفنان أحمد دياب، زوج قسمت أبنة الفنان الكبير الراحل رشدي أباظة، حيث رحل عن عمر يناهز 75 عاما، بعد مشوار كبير وأعمال فنية عديدة تركها في تاريخ السينما المصرية، في الأدوار البسيطة والمساعدة التي قدمها طوال تاريخه في مشواره الفني، حيث جسد العديد من الأعمال الفنية التي ساعدت في إخراج أكثر من عمل فني بشكل رائع.

وكان الفنان أحمد دياب واحد من أكثر الفنانين الذي اشتهروا في تاريخ السينما المصرية بعمل شخصية رجل الأعمال، وشخصية الأغنياء الذين يدخلون في صفقات متعددة، داخل الأفلام والمسلسلات المصرية، حيث يتذكر قطاع كبير من المشاهدين أعماله الفنية العديدة التي قام بها في شخصية رجل الأعمال.

بعد وفاته.. أبرز أعمال الفنان الراحل أحمد دياب

ومن أبزر أعمال الفنان أحمد دياب، دوره مع الفنان عادل إمام في فيلم “بوبوس”، وأيضا تعاون مع الزعيم في أكثر من عمل آخر، وعلى رأسهم مسلسل “أستاذ ورئيس قسم”،ومسلسل “عفاريت عدلي علام” والذي تم عرضه هو الآخر في شهر رمضان الكريم، وحقق نجاحا كبيرا بين المشاهدين الذين أعربوا عن إعجابهم الشديد بالمسلسل.

كما ساهم الفنان أحمد دياب في العديد من الأعمال الفنية الأخرى وهي مسلسل “حجر جهنم” ومسلسل “سلسال الدم” في الجزء الرابع والجزء الخامس منه، ومسلسل “الجماعة” الجزء الثاني، ومسلسل “حق مشروع”، ومسلسل “أنا شهيرة أنا الخائن”.