عودة السياحة الروسية بدأ من 9 أغسطس بهذه الشروط

تعود السياحة الروسية إلى مصر بدأ من 9 أغسطس الجاري، هذا ما أعلنه مركز العمليات الروسي لمحاربة فيروس كورونا، وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية بين موسكو وكل من شرم الشيخ والغردقة، بعد أن تقدمت شركة الخطوط الجوية الروسية ROSSIYA AIRLINES، بطلب لوزارة الطيران المصرية بتسيير رحلات جوية بشكل منتظم بدأ من 9 أغسطس وحتى 20 أكتوبر بطائرات من طراز B744 / B733 / B738 / B77W / A320 / A319،

عودة السياحة الروسية إلى مصر

وقد قابلت وزارة الطيران المصرية الطلب الروسي بالموافقة بعد تحقيق بعض الشروط التي وضعها الجانب المصري، وذلك بتسيير خمسة رحلات أسبوعية موسكو الغردقة موسكو خلال أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت والأحد.

بالإضافة إلى خمسة رحلات أسبوعية موسكو شرم الشيخ موسكو خلال أيام الاثنين والأربعاء والجمعة والسبت والأحد.

شروط استقبال السياحة الروس

وضعت وزارة الطيران المصري الشروط التالية: