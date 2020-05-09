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عودة العالقين بالخارج.. 10 طائرات تنقل مصريين من 8 دول

بواسطة أحمد سعيد
عودة العالقين بالخارج إلى مصر على متن 10 طائرات تفاصيل عودة العالقين بالخارج على 10 طائرات

عودة العالقين بالخارج بات من الملفات المُهمة على مائدة مناقشات الحكومة المصرية في كثير من الاجتماعات التي تُقيمها شبه يوميًّا، إذ استطاعت الحكومة إعادة نحو 1563 مصريًّا على متن 10 طائرات من 8 دول عربية وأوروبية وإفريقية، هي: السعودية، والكويت، والسودان، وتركيا، وأوغندا، ورواندا، وتشاد، ونيجيريا”.

ودخل العائدون لمصر، إلى الحجر الصحي في مناطق مختلفة، إذ هبطت 7 رحلات بمطار القاهرة و3 أخرى بمطار مرسى علم، وذلك لقضاء 14 يومًا، وفقًا لإرشادات وزارة الصحة والسكان في مصر، ومنظمة الصحة العالمية، ضمن الإجراءات المتبعة، للتأكد من سلامة الشخص أو إصابته بفيروس كورونا المستجد “كوفيد -19”.

عودة العالقين بالخارج

ويأتي قرار الحكومة المصرية بشأن عودة العالقين بالخارج لإدخال الفرحة إلى أسرهم قبل حلول عيد الفطر المبارك، خصوصًا بعد تعليق رحلات الطيران من وإلى مصر، ما تسبب في صعوبة الانتقال والسفر وعودة الطيور المهاجرة، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم.

وعرضت نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، خطة، قبل أيام، على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لإعادة العالقين في الخارج، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن تواريخ ودول مستهدفة، على رأسها دولة الكويت الشقيقة.

رحلات استثنائية

وذكرت نبيلة مكرم أن رئيس مجلس الوزراء شدد على عودة العالقين بالخارج إلى مصر قبل عيد الفطر المبارك، مشيرة إلى أن هناك رحلات استثنائية تُجرى يوميًّا خلال هذه الفترة لإعادة نحو 5300 مصري من العالقين في الكويت.

وأفادت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، أن الخطة الموضوعة لنقل العالقين تتركز على هذه الشرائح أولا:

  • الحالات الإنسانية.
  • مخالفو الإقامة.
  • النساء.
  • الأطفال.

أحمد سعيد

صحفي مصري، أهتم برصد المعلومات من مصادرها، خِدمة للقارئ المصري والعربي، ورسالة لبناء جيلٍ واعٍ يسير على المبادئ والأخلاق بالعلم والمعرفة.

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