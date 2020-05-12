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عودة المحاكم للعمل بصورة تدريجية بقرار من وزير العدل بعد تطبيق 4 إجراءات

بواسطة رحاب على
عودة المحاكم للعمل عودة المحاكم للعمل

قرر وزير العدل المستشار عمر مروان عودة العمل في المحاكم عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك بصورة تدريجية، واجتمع صباح اليوم مع عدداً من رؤساء المحاكم ويأتي على رأسهم رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى عبد الله عصر وسعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس الدولة محمد حسام ورئيس هيئة قضايا الدولة الدكتور أبو بكر الصديق ورئيس هيئة النيابة الإدارية عصام المنشاوي.

عودة المحاكم للعمل عقب انتهاء عطلة عيد الفطر

ومع بداية اللقاء أشار المستشار عمر مروان إلى تقدير رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لكل العاملين بالهيئات القضائية، مشيراً إلى حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى توفير قاعات آمنة للعمل، كذلك اهتمامه بالعمل على تطوير الأساليب المتبعة بحسب أحدث التقنيات والتكنولوجيا الآمنة.

وتناول الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المشتركة بين الهيئات والجهات القضائية، كما تم الاتفاق على عودة المحاكم للعمل عقب انتهاء عطلة عيد الفطر المبارك بصورة تدريجية، على أن  تطبق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

المستشار عمر مروان وزير العدل
المستشار عمر مروان وزير العدل

أهم القرارات التي اتخذها وزير العدل

  • تحديد عدد الحاضرين في قاعات المحاكم وتتم بحسب بحسب مساحتها.
  • الحفاظ بقدر الإمكان على المسافات الآمنة.
  • ارتداء المواطنين والقضاة والمحامين والموظفين للكمامات.
  • تطهير يومي للقاعات قبل انعقاد الجلسات.

اختتم الاجتماع على أن القضاة على قدر كبير من الثقة في اتباع الإجراءات الوقائية والحرص على تطبيق التعليمات وتطبيقها، كما تم الاتفاق على أن يتم العمل خلال فترة الصيف لتعويض مدة التوقف عن العمل والنظر القضايا من أجل المحافظة على الصالح العام للمواطنين.

رحاب على

رحاب على، حاصلة على ليسانس أداب، دراسات عليا بكلية التربية جامعة الإسكندرية، شهادة إعلامي المستقبل عقب اجتياز الدورة التدريبية في برنامج بناء القدرات الإعلامية لشباب الإعلاميين

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