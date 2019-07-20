موعد عيد الأضحى المبارك 2019 .. يوم عرفة وإجازة العيد في مصر والسعودية وكافة الدول العربية

موعد عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1440هـ/2019م، بدأت تتوجه إليه الأنظار خلال هذه الأيام، وتزداد عمليات البحث عبر شبكة الإنترنت عن موعد العيد يومًا بعد يوم، لمعرفة في أي يوم يكون يوم عرفة وأجازة العيد، ويأتي ذلك ضمن الاستعدادات لاستقبال العيد سواء لجهة التهيؤ لصيام يوم عرفة أوتجهيز الأضاحي، أو لترتيب قضاء أجازة العيد في إحدى المصايف داخل البلاد أو السفر خارجها، وغيرها من مظاهر الاحتفال بقدوم العيد، ومن المعروف أن يوم عرفة أو الوقوف على جبل عرفة، الذي يعتبر أحد أبرز وأهم أركان الحج، يصادف اليوم التاسع من شهر ذي الحجة حسب التقويم الهجري، ويوم عيد الأضحى يبدأ في العاشر من ذي الحجة وينتهي في اليوم الثالث عشر من ذات الشهر ” آخر أيام التشريق”، وهي أيام تختلف من عام لآخر بالتقويم الميلادي

عيد الأضحى المبارك 2019

موعد عيد الأضحى المبارك 2019 ويوم وقفة عرفة

كما أسلفنا يوافق يوم الوقوف على عرفة في الـ9 من شهر ذي الحجة، ويوم عيد الأضحى في العاشر منه، وحيث أن هذه المناسبة مرتبطة جغرافيًا بالمملكة العربية السعودية حيث تؤدى مناسك الحج فيها، فإن موعد العيد ويوم عرفة بالتقويم الميلادي سيكون في هذا العام 2019 كما يلي:

وقفة عرفة يوافق 9 ذي الحجة 1440هـ، والموافق 11 أغسطس 2019م.

أول أيام عيد الأضحى 10 ذي الحجة 1440هـ، والموافق 12 أغسطس 2019م.

ما هو أصل تسمية يوم عرفة

تعددت الروايات والتفاسير بشأن تسمية يوم عرفة بهذا الاسم، وهو يوم الوقوف على جبل عرفة تلك البقعة المباركة المعروفة ويجب الوقوف بها ومن بين الأقوال المختلفة لتسمية عرفة بهذا الاسم نذكر منها:

سميت بذلك لأن آدم عرف حواء فيها بعد أمر ربهما بهبوطهما من الجنة.

وقيل لأن جبريل عرَّف إبراهيم “خليل الله” عليه السلام فيها المناسك.

وقيل لتعارف الناس فيها.

وقيل بأن التسمية مأخوذة من العَرْف وهو الطيب، كونها مُقدَّسة.

ولكن الأرجح عند غالبية علماء المسلمين اصل التسمية يعود للروايتين وهما أن آدم التقى بحواء وتعارفا بعد خروجهما من الجنة في تلك البقعة من الأرض ولهذا سميت بعرفة، والرواية الأخرى أن جبريل طاف بنبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام في ذلك المكان، حيث كان يريه مشاهد ومناسك الحج فيقول له: “أعرفت أعرفت؟” فيقول إبراهيم: “عرفت عرفت” ولهذا سميت عرفة.

فضل يوم عرفة

هناك إجماع بين المسلمين أن ليوم عرفة فضل كبير وذلك :