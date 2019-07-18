موعد يوم وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2019م – 1440هـ في دول العالم الإسلامي.. ومسجات وصور HD ورسائل للتهنئة

أصبحنا على مشارف أيام تغمر المسلمين والمسلمات في المشرق والمغرب بالسعادة والسرور والبهجة، حيث لا يفصلنا عن أول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2019م – 1440 هجرياً سوى أياماً معدودات، وهو ثاني أعياد الأمة الإسلامية بعد عيد الفطر المبارك، وله من الفضل العظيم ما له، فهو تصديقاً لما رأه نبي الله سيدنا إبراهيم – صلاة الله وسلامه عليه – في المنام، حينما علم بأن يذبح ابنه سيدنا إسماعيل عليه السلام، ومن ثم أنزل الله كبشاً من السماء ليصبح أضحية، ومنذ ذلك الحين وبات المسلمون يتقربون إلى الله جلا في علاه بالأضحية في كل عام هجري من شهر ذي الحجة.

موعد عيد الأضحى المبارك لعام 1440 هجرياً

كلما اقترب موعد يوم عرفات والذي يليه عيد الأضحى المبارك، كلما كان أشد شوقاً للمسلمين الرجال منهم والنساء والكبار والأطفال، ولا شك أن الكثير يحاول أن يعرف موعد، لذلك حاولنا نقدم ذلك، حيث سيولد هلال شهر ذو الحجة في الأول من شهر أغسطس الجاري وهو يوم الرؤية وسيكون في تمام الساعة 5.12 فجراً، بتوقيت القاهرة.

حيث يتم العمل المتبادل بين معهد الفلك ودار الإفتاء في تلك الأيام، وإرسال لجان استطلاع الهلال في هيئة تقرير، تقوم دار الإفتاء بمقتضاه بالإعلان عن وقفة عرفات وعيد الأضحى.

بقاء الهلال الجديد في المدن العربية

وفي ذلك اليوم سيبقى الهلال الجديد في مصر ومحافظاتها لمدة تتراوح ما بين 30 إلى 33 دقيقة، ويكون في سماء مكة المكرمة لمدة قد تصل إلى 30 دقيقة، بينما في باقي البلاد العربية وعواصم العالم الإسلامي تكون فترة البقاء ما بين 17 إلى 39 دقيقة.

وعلى هذا المتصل، سيكون أول أيام شهر ذو الحجة للعام الهجري الجاري 1440 والميلادي 2019 في اليوم 2 من شهر أغسطس الحالي، وقياساً على ذلك سيكون اليوم العاشر من نفس الشهر هو يوم وقفة عرفات، الذي يصوم فيه المسلمون، ويودي الحجاج الصعود إلى جبل عرفات، ومن ثم يكون اليوم 11 هو أول يوم من أيام عيد الأضحى المبارك.

صور عيد الأضحى المبارك 2019

حرصاً منا على محاولتنا مشاركة الفرحة معكم كما عودناكم، جئنا ببعضاً من الصور HD عالية الجودة، لإرسالها للأحباب والأصدقاء.

رسائل ومسجات عيد الأضحى المبارك 2019 – 1440