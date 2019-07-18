يستعد الكثير من المسلمين في جميع أنحاء العالم هذه الأيام لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وكل عيد لدى المسلمين له طقوسه واستعداده الخاصة، فعيد الفطر المبارك يستعد له المسلمون صغارا وكبارا بالكعك والبسكويت والملابس الجديدة، أما عيد الأضحى فمن سننه الأضحية وتناول اللحوم، لذلك يسعى الكثير من المسلمين إلى شراء الأضحية لذبحها وذلك لتنفيذ سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتي أوصى بها.

وفي هذا المقال سوف نتناول تعريف الأضحية وماهي شروط الأضحية السليمة وكيف نختار الأضحية بحيث تكون خالية من العيوب .

تعريف الأضحية

الأضحية هي ما يقوم المسلمون بذبحه من حيوانات في عيد الأضحى، وهي من الحيوانات الحلال والمصرح للمسلمين بذبحها واكلها، وذبح الأضحية يعتبر من شعائر الإسلام المشروعة، والأضحية تذبح بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى منذ أول أيام العيد والى اخر يوم من أيام التشريق.

شروط الأضحية السليمة

يجب على كل مسلم أن يختار الأضحية الخاصة به وفقا لما اقره الشرع وأوصي به، حيث أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوضح لنا شروط الأضحية السليمة والتي يجب على كل مسلم أن يحرص على تواجدها في أضحيته.

ويقول الشيخ نبيل كمال أمام وخطيب احد المساجد في محافظة بني سويف أن شروط الأضحية هي شروط من حيث العمر وشروط أخرى من حيث الشكل الخارجي للأضحية.

شروط الأضاحي من حيث العمر

ويضيف الشيخ نبيل كمال انه من المعروف أن المسلمون يقومون بذبح الخراف والماعز والإبل والبقر والعجول والجاموس في عيد الأضحى، وكل حيوان من هذه الحيوانات له سن معين يجب ألا يقل عمره وقت الذبح عنه.

فعمر الخراف لا يجوز ذبح الخراف والماعز في عمر اقل من سنة،ويجب أن تكون أضحية الخروف أو الماعز لأسرة واحدة، فلا يجوز أن يشترك فيها احد، أما عن الإبل فيجب أن يبلغ عمر الإبل أو البعير خمس سنوات ولا يقل عن ذلك، ومن الممكن أن يشترك فيه ثمانيه، أما الأبقار والجاموس فيجب أن لا يقل عمر البقرة أو العجل أو الجاموسة وقت الأضحية عن سنتين أو ثلاث سنوات ومن الممكن أن يشترك فيها عدد سبع أشخاص ولا يزيد عن ذلك.

2- شروط الأضاحي من حيث الشكل

اردف الشيخ نبيل كمال أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصانا بان تكون الأضحية خالية من أي عيوب، ويوجد حديث واضح وصريح عن الرسول صلى الله علية وسلم يوضح لنا فيه شروط الأضحية السليمة حيث قال رسول الله صلى الله علية وسلم”أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البيّن عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضَلَعها، والكسير( أو العجفاء ) التي لا تنقي”.

وأضاف الشيخ نبيل أن هناك شروط أخرى وضعها الفقهاء وعلماء الدين قياسا على الشروط السابقة وهي أن لا تكون ” أقبح منها أو في معناها، مثل العمياء، الهتماء التي لا أسنان لها،والسكّاء التي لا أذن لها خلقة، والبتراء التي لا ذنَب لها أو ذيل لها والبخراء أي التي تكون رائحة فمها كريهة أو نتنة ”.

عند شرائك للأضحية يجب أن تتأكد من