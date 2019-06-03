الإفتاء المصرية | 5 وصايا للشباب في “عيد الفطر 2019” المبارك .. تعرف عليها

بمناسبة عيد الفطر 2019 اعاده الله علينا وعليكم وعلى الامة الاسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، نشرت دار الإفتاء المصرية فيديو يوضح ما يجب على المسلم ان يفعله في ايام العيد وما هى فلسفة الأعياد في الإسلام، حيث أن العيد من مظاهر البر والمودة والفرحة لكافة المسلمين ولذلك فإن الأعياد مشروعة في الدين الإسلامي، ومع حلول عيد الفطر 2019 المبارك يجب علينا ان نعبر عن حيوية الأمة ووحدتها، وأن نتذكر في يوم العيد أيام الله وتجديد الصلة بين الفرد ورب الكون سبحانه وتعالى، وتجديد صلة الأرحام المنقطعة، وذلك بارسال تهنئة العيد والمعايدة على الأهل والأصدقاء وذوي الأرحام والقول لهم “كل عام وانتم بخير” وتجديد الصلة بالله تعالى بأداء الشعائر الدينية للأعياد، حيث يقول المولى تبارك وتعالى “لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه” وبهذا توصي دار الإفتاء المصرية الشباب المسلم بوصايا مختلفة.

وصايا دار الإفتاء في عيد الفطر 2019

تخاطب دار الافتاء المصرية الأمة الاسلامية كافة بمناسبة “عيد الفطر 2019″ بما يلي:

الحرص على جعل يوم العيد ارضاء في محبة الله.

التأسي بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، الذي أرسله الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين ليخرجهم من الظلمات والجهل الى الهداية والنور.

الترويح عن النفس في حدود المباح، والذي يأتي بتوافق مع الفطرة السوية.

استذكار النبي صلى الله عليه وسلم حينما سمح للجاريتين بالعناء والدف، حيث قال صلى الله عليه وسلم الى الصحابي الجليل ابي بكر الصديق “دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد”.

صلة الرحم في عيد الفطير 2019 ونشر المودة ومعايدة ذوي الأرحام ونشر البهجة بين المسلمين في الحد المشروع.

فلسفة الأعياد في الإسلام فلسفة الأعياد في الإسلام – دار الإفتاء المصرية Gepostet von ‎دار الإفتاء المصرية‎ am Samstag, 1. Juni 2019

تلك هى وصايا دار الافتاء المصرية التي تنصح المسلمين بالالتزام بها في عيد الفطر المبارك 2019 وكل عام وانتم بخير.