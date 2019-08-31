غداً بدء صرف مقررات تموين سبتمبر بعد تنقية البطاقات فى المرحلة الرابعة

تبدأ غداً الأحد الموافق 1 سبتمبر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف المقررات التموينية للمواطنين عن شهر سبتمبر، من خلال منافذ التوزيع لدى التجار، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم، بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة ومستحق للدعم بقيمة 50 جنيه كما هو معتاد.

يذكر أن وزارة التموين قد بدأت تنقية بطاقات التموين للمرحلة الرابعة، حيث تم استبعاد الغير مستحقين من الدعم، وأعطت الوزارة الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، والمستفيدين من تكافل وكرامة، وتم إرسال إشعار لغير المستحقين للدعم على بونات صرف الخبز والسلع تفيد بعدم استحقاقهم للدعم، وإيقاف بطاقاتهم.

من جهة أخرى تستمر وزارة التموين فى فحص تظلمات المستبعدين من منظومة الدعم فى المرحلة الرابعة، ومن يثبت أحقيته فى صرف الدعم فلن يتم إيقاف بطاقته، ومحددات إيقاف الدعم هى :