غداً بدء صرف مقررات تموين سبتمبر بعد تنقية البطاقات فى المرحلة الرابعة

تبدأ غداً الأحد الموافق 1 سبتمبر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى صرف المقررات التموينية للمواطنين عن شهر سبتمبر، من خلال منافذ التوزيع لدى التجار، وذلك لأصحاب البطاقات التموينية المستحقين للدعم، بقيمة الدعم المخصص لكل فرد مقيد بالبطاقة ومستحق للدعم بقيمة 50 جنيه كما هو معتاد.
يذكر أن وزارة التموين قد بدأت تنقية بطاقات التموين للمرحلة الرابعة، حيث تم استبعاد الغير مستحقين من الدعم، وأعطت الوزارة الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، والمستفيدين من تكافل وكرامة، وتم إرسال إشعار لغير المستحقين للدعم على بونات صرف الخبز والسلع تفيد بعدم استحقاقهم للدعم، وإيقاف بطاقاتهم.
من جهة أخرى تستمر وزارة التموين فى فحص تظلمات المستبعدين من منظومة الدعم فى المرحلة الرابعة، ومن يثبت أحقيته فى صرف الدعم فلن يتم إيقاف بطاقته، ومحددات إيقاف الدعم هى :
- من يستهلك كهرباء بمعدل كبير يصل إلى 1000 كيلو وات فى الشهر أو أكثر.
- الأسرة التى لديها أكثر من 3 سيارات.
- الأسرة التى لديها قيمة مضافة أكثر من 200 ألف جنيه.
- من لديهم ضرائب أكثر من 100 ألف جنيه
- الأسرة التى لديها سيارة فارهة أحدث من 2013.
- من لديهم حيازة زراعية أكثر من 15 فدان.
- الأسرة التى لديها جمارك صادرات أكثر من 100 ألف جنيه.
- استهلاك موبايل بأكثر من 800 جنيه.
- الأسرة التى لديها مصاريف مدارس أكثر من 50 ألف جنيه.
- الأسرة التى لديها مرتب حكومى 12 ألف جنيه أو أكثر.
- الأسرة التى لديها جمارك واردات أكثر من 100 ألف جنيه.
- الأسرة التى لديها مهنة عليا.
التعليقات