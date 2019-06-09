غداً زيارة أكبر كواكب المجموعة الشمسية ” المشتري ” لسماء القاهرة مساءاً .. تعّرف على تفاصيل الظاهرة

في ظاهرة كونية سنوية يقوم كوكب المشتري بزيارة سماء القاهرة والوطن العربي، غداً الاثنين في الفترة ما بين 7:30 مساءاً إلى الساعة 4:18 فجراً من صباح يوم الثلاثاء، حيث من الُمتوقع وصوله بأعلى نقطة في السماء بارتفاع 37 درجة بالأفق الجنوبي الشرقي في بداية ظهوره في سماء القاهرة بداية الليل، وتتم رؤيته في منتصف الليل ناحية الأفق الجنوبي، ثم تتم رؤيته في الفجر ناحية الأفق الغربي، وذلك يعود لدوران الأرض حول محورها يومياً وهى ظاهرة كونية نادرة تحدث كل 13 شهر من كل عام، وذلك يعود إلى دوران الأرض حول الشمس بدورة كاملة كل عام.

رؤية كوكب المشتري غدا الاثنين الموافق 10- 6-2019م:

يمكن مشاهدة كوكب المشتري غدا ًوهو في ألمع حالاته باستخدام المنظار والمقراب الأرضي، في أوضح صورة له في منتصف الليل، ويمكن رؤيته بالعين المجردة عن طريق رؤية نقطة لامعة ساطعة الضوء أكثر من ضوء النجوم، وسوف تظهر مجموعة من الأقمار التابعة لكوكب المشتري كنقاط ضوئية محيطة به ويعتبر غداً الاثنين هو أوضح ظهور لكوكب المشتري في سماء القاهرة والوطن العربي، وسوف يبتعد يوميا بمسافة 4 دقائق وصولاً إلى أعلى مبتعداً عن سماء القاهرة.

وفي هذا الصدد صرح رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية الدكتور/ جاد محمد القاضي، أن زيارة كوكب المشتري لسماء القاهرة والوطن العربي ليس لها اى ضرر على صحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى، إلا أن هذه الظاهرة الكونية التي تحدث كل عام في صفحة سماء القاهرة هو منظر جميل، رؤية كوكب المشتري أكبر كواكب المجموعة الشمسية كنجمة هائلة السطوع في سماء القاهرة.

حيث يعتبر كوكب المشتري هو أكبر وأضخم كواكب المجموعة الشمسية، ويمتلك كوكب المشتري 79 قمراً تابعين له ويعتبر كوكب المشتري رابع جرم سماوي من ناحية الإضاءة بعد الشمس والقمر والزهرة.