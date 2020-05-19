غرامة 4 آلاف جنيه عقوبة عدم ارتداء الكمامة فى الأسواق والمنشأت

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء قرار وزاري يتم تطبيقه اعتباراً من يوم 30 مايو 2020 يتعلق بفرض غرامة على كل مواطن لا يتردى الكمامة ضمن الاجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للتصدى لمنع انتشار وتفشي فيروس كورونا “كوفيد-19” وأن هذا القرار الوزارى سوف يتم تطبيقه عقب إجازة عيد الفطر المبارك وتهدف للحفاظ على صحة المواطنين وسلامتهم.

وتضمن القرار الوزارى الذى صدر اليوم فى المادة رقم 11 بإلزام جميع المواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المحالات التجارية، او المنشآت الحكومية، أو البنوك، أو أثناء التواجد بوسائل النقل بجميع أنواعها الجماعية او الخاصة منها أو العامة، بارتداء الكمامات الواقية لحين صدرو قرارات أخري فى هذا الشأن.

ونصت المادة رقم 12 على الاستمرار بقرار رئيس الوزراء المتعلق بتعليق جميع الفعاليات والأنشطة الجماعية التى تتطلب تواجد تجمعات كبيرة من المواطنين وكذلك التى تتعلق بالعروض التى تقام فى دور السينما والمسارح، وكذلك تعليق حركة الطيران الدولى فى جيمع المطارات حتى إشعار آخر.

كما نصت المادة رقم 14 من القرار الوزارى بأن من يخالف ذلك ويمتنع عن ارتداء الكمامة يعاقب بالغرامة التى لا تتجاوز 4 آلاف جنيه كما يعاقب كل من يخالف باقى الأحكام بالحبس والغرامة التى لا تتجاوز 4 آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين الحبس أو الغرامة، وتأتى قرارات الحكومة من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.