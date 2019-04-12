غرق ثلاثة أطفال إثر سقوط سياره تقودها أمهم بترعة المريوطية

فى حادثة مفجعة وقعت ظهر اليوم الجمعة حيث غرق ثلاثة أطفال وأصيب اثنين آخرين من أسرة واحدة بعد غرق سيارتهم التى كانت تقودها والدتهم فى ترعة المريوطية، حيث سقطت السيارة التى كانت تقودها السيدة “شيماء جمال” البالغة من العمر 34 عاماً بصحبة شقيقتها “هبة الله جمال” وعمرها 37 عاماً فى ترعة المريوطية.

وتبين من تحريات المباحث التى باشرها مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بأن عجلة القيادة قد اختلت من يد السيدة “شيماء جمال” عندما حاولت أن تتفادى سيارة أخرى كانت على وشك أن تصطدم بهم فسقطت السيارة فى ترعة المريوطية ونتج عن ذلك وفاة 3 أطفال شقيقان وابنة خالتهما، حيث توفيت “رفيدة محمد فتحي” 11 سنة، وشقيقها “مصطفى” 4 سنوات، وابنة خالتها “هدى مصطفى يوسف” 10 سنوات، بينما أصيب كل من الطفل الرضيع “عبد العزيز مصطفى يوسف” ويبلغ من العمر سنة واحدة، وشقيقته فريدة مصطفى يوسف” 7 سنوات.

وقد صرحت نيابة البدرشين بدفن جثث الأطفال الثلاثة، كما انتقلت قوات الأمن مع قوات الإنقاذ النهري وتم انتشال السيارة من المياه وتبين مصرع 3 أطفال وإصابة 2 وسيدتين، وتبين أنه عند سير “شيماء” ربة المنزل وبرفقتها “هبة الله” شقيقتها وأبنائهما الخمسة قامت سيارة بقطع الطريق عليهم بطريق المريوطية اتجاه دهشور بعد كوبري ميت رهينة فقامت السيدة “شيماء” قائدة السيارة بمفاداة التصادم مما أدي لاختلال عجلة القيادة من يدها وسقطت بالسيارة فى الترعة.

وقد باشر التحريات العقيد على عبد الكريم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة، وتم نقل الطفلين والسيدتين المصابين إلى مستشفى قصر العيني لتلقى العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.

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