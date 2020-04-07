غلق وزارة الأوقاف بعد اكتشاف موظفة مصابة بفيروس كورنا

أعلنت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم عن غلق ديوان عام الوزارة بعد اكتشاف موظفة مصابة بفيروس كورونا وتم عزلها فى أحد المستشفات وأعلن الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ورئيس لجنة الأزمات بالوزارة لمتابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بأنه تم عمل مسح شامل لجميع المخالطين للحالة.

وأضاف الشيخ جابر طايع بأنه تم عمل مسح شامل لجميع العاملين بوزارة الأوقاف وبخاصة الموطفين الذين كانوا على قرب من الموظفة ويتعاملون معها فى وقت العمل، وأثناء خط سير سيارة الوزارة التى يقوم الموظفون باستقلالها يومياً وذلك للوقوف على حجم انتشار فيروس كورونا بين المخالطين للحالة والمتعاملين معها فى العمل وفى المنزل.

وأكد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف بأنه تم تعقيم ديوان عام وزارة الأوقاف بالكامل اليوم، كما قرر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف القيام بتسيير أعمال الوزارة من الخارج واتباع تعليمات وزارة الصحة لحين ورود تقرير من الصحة بإعادة فتح ديوان عام وزارة الأوقاف للعمل مرة أخري.

وقد قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات بوزارة الأوقاف تختص بالتعامل مع آثار وتداعيات فيروس كورونا، وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت اليوم عن مجموعة من المحظورات التى سيتم تطبيقها فى شهر رمضان ومنها منع صلاة التراويح، ومنع فتح المساجد لصلوات الجماعة والجمعة، ومنع الاعتكاف، ومنع عمل ألى ملتقيات بالوزارة أو نداوت فى رمضان، ومنع إقامة موائد الرحمن فى المساجد أو حولها فى حالة استمرار فيروس كورونا.