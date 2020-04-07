Take a fresh look at your lifestyle.


غلق وزارة الأوقاف بعد اكتشاف موظفة مصابة بفيروس كورنا

بواسطة سعيد كامل

أعلنت وزارة الأوقاف فى بيان لها اليوم عن غلق ديوان عام الوزارة بعد اكتشاف موظفة مصابة بفيروس كورونا وتم عزلها فى أحد المستشفات وأعلن الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ورئيس لجنة الأزمات بالوزارة لمتابعة تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” بأنه تم عمل مسح شامل لجميع المخالطين للحالة.

وأضاف الشيخ جابر طايع بأنه تم عمل مسح شامل لجميع العاملين بوزارة الأوقاف وبخاصة الموطفين الذين كانوا على قرب من الموظفة ويتعاملون معها فى وقت العمل، وأثناء خط سير سيارة الوزارة التى يقوم الموظفون باستقلالها يومياً وذلك للوقوف على حجم انتشار فيروس كورونا بين المخالطين للحالة والمتعاملين معها فى العمل وفى المنزل.

وأكد رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف بأنه تم تعقيم ديوان عام وزارة الأوقاف بالكامل اليوم، كما قرر الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف القيام بتسيير أعمال الوزارة من الخارج واتباع تعليمات وزارة الصحة لحين ورود تقرير من الصحة بإعادة فتح ديوان عام وزارة الأوقاف للعمل مرة أخري.

وقد قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بتشكيل لجنة لإدارة الأزمات بوزارة الأوقاف تختص بالتعامل مع آثار وتداعيات فيروس كورونا، وكانت وزارة الأوقاف قد أعلنت اليوم عن مجموعة من المحظورات التى سيتم تطبيقها فى شهر رمضان ومنها منع صلاة التراويح، ومنع فتح المساجد لصلوات الجماعة والجمعة، ومنع الاعتكاف، ومنع عمل ألى ملتقيات بالوزارة أو نداوت فى رمضان، ومنع إقامة موائد الرحمن فى المساجد أو حولها فى حالة استمرار فيروس كورونا.


سعيد كامل

محرر بموقع نجوم مصرية، حاصل بكالوريوس تجارة جامعة الزقازيق، وأعمل حالياً مدير مدرسة، ومعلم خبير حاسب آلى، حاصل على دبلوم عام فى التربية وتكنولوجيا التعليم جامعة القاهرة، مهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية فى جميع المجالات.

قد يعجبك ايضا
أخبار مصر

بالفيديو.. “الإفتاء المصرية” توضح صيغة دعاء ليلة النصف من شعبان

أخبار مصر

وزارة الأوقاف تُصدر 6 قرارات بشأن الأنشطة الجماعية في رمضان

أخبار مصر

القوى العاملة: صرف منحة الـ 500 جنيه يوم الأحد المقبل لـ 1.5 مليون مستفيد

أخبار مصر

بالصور.. الصحة تُعلن عن تفاصيل شفاء أسرة كاملة من فيروس كورونا بمحافظة أسوان

أخبار مصر

الأرصاد تُعلن تفاصيل حالة الطقس الثلاثاء 7 أبريل وتوقعات درجات الحرارة 72 ساعة قادمة

أخبار مصر

الأرصاد الجوية تُعلن توقعات حالة الطقس ال 72 ساعة القادمة ( بيان رسمي بدرجات الحرارة)

أخبار مصر

حفاظًا على العاملين بالسياحة.. السيسى يوجه بتمويل البنوك للمنشآت السياحية بفائدة…

أخبار مصر

بالفيديو.. متحدث الكهرباء يكشف حقيقة تحمل الوزارة فواتير الكهرباء هذا الشهر

أخبار مصر

لتخفيف التزاحم على ماكينات الصرف .. تقديم وتقسيم مرتبات شهر إبريل

أخبار مصر

مناسب للتنزه.. الأرصاد: تحسن في الأحوال الجوية وعودة درجات الحرارة إلى معدلاتها


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.