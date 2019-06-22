“غويشة ذهب وخاتمين ألماظ و200 ألف جنيه”.. استعادة مسروقات ابنة أحمد شوبير والقبض على المتهمين

تمكنت مباحث الجيزة من إلقاء القبض على المتهمين فى واقعة سرقة ابنة الكابتن أحمد شوبير الإعلامي الكبير ونائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، حيث تمكن مباحث الجيزة من كشف لغز جريمة سرقة فيلا ابنة الكابتن أحمد شوبير بعد مرور 20 يوماً على الواقعة.

وبالتحريات والفص تبين أن المتهمين فى قضية سرقة الفيلا شابين متخصصين فى سرقة الشقق والفيلات وأنهما قاما بتسلق سور الفيلا واستولوا على مبلغ 200 ألف جنيه، وعدد 3 ساعات، وكمية من المشغولات الذهبية عبارة عن ألماظ وسوليتير، وتم التحفظ على المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق وتقررت حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة السرقة.

وذكرت تحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية بأن الواقعة بدأت بتلقى بلاغ من سلمي أحمد شوبير تفيد بأن مجهولين استغلوا غيابها هى وزوجها عن الفيلا الخاصة بهم وتسللوا إلى الفيلا واستولوا على مبلغ مالى كبير وكمية من المشغولات الذهبية عبارة عن خاتمين ألماظ وغويشة ذهبية.

وتم تشكيل فريق بحث وتحري وتم فحص البلاغ ومراجعة كاميرات الفيلا ومناقشة العمال وتبين بعد ذلك التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة شابين الأول يسمي “أحمد.ح” ويبلغ من العمر 30 سنة وهو عاطل ومقيم بالهرم، والثاني يدعى “أحمد. أ” ويبلغ من العمر 28 سنة ومقيم بإمبابة وشهرته “بوحه” وأنهما كونا تشكيلاً عصابيا تخصص فى سرقة الشقق السكنية والفيلات، وتم القبض على المتهمين وتم تحرير محضر بالواقعة وقامت النيابة بالتحقيق وتم حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.