فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019 ورابط استعلام قيمة الفاتورة عبر موقع المصرية للاتصالات نقدمه لحضراتكم من خلال موقعنا، حيث استحدثت شركة المصرية للاتصالات مؤخرًا خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019 عبر موقعها الإلكتروني، وجاءت تلك الخدمة لصالح العملاء، لتوفر لهم الكثير من الوقت والجهد، بجانب تقديم الخدمة على أكمل وجه.

وتقوم شركة المصرية للاتصالات بالإعلان عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019 الربع سنوية كل 3 أشهر في “يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر”، بحيث يمكن لجميع المشتركين في خدمة الهاتف المنزلي الإطلاع على قيمة الفاتورة الربع سنوية من خلال موقع الشركة الإلكتروني وذلك باستخدام رقم الهاتف وكود المنطقة التابع لها فقط.

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019

فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019 يمكنكم الاستعلام عنها عبر موقع شركة المصرية للاتصالات الإلكتروني، والذي قامت شركة الاتصالات بتوفيره لعملاءها لتقديم مجموعة من الخدمات، بجانب الإعلان عن عروض الشركة وكذلك الحصول على معلومات أكثر عن الشركة وتاريخها العريق، وخلال هذا التقرير سنوضح لحضراتكم الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها الإطلاع على قيمة الفاتورة وكذلك طرق دفع الفاتورة والعروض التي أعلنتها الشركة مؤخرًا لعملائها، بجانب مجموعة من المعلومات الهامة والتي تتعلق بخدمات الهاتف الأرضي والتي تتيحها الشركة لعملائها.

خطوات استعلام فاتورة أبريل 2019

يمكنكم أعزائي القراء الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون المنزلي لشهر أبريل 2019 يوم 15 أبريل الجاري، وذلك من خلال اتباع مجموعة الخطوات التالية:

أولًا قم بالدخول على موقع المصرية للاتصالات.

قم بإدخال البيانات المطلوبة من رقم الهاتف وكود المنطقة التابع لها في المكان المخصص.

قم بالضغط على استعلام الفواتير كما هو موضح.

استعلام الفاتورة برقم الحساب

أدخل على رابط المصرية للاتصالات إضغط على الاستعلام برقم الحساب. أدخل رقم الحساب في المربع المخصص لذلك. إضغط على استعلام الفواتير.

طرق سداد الفاتورة

يمكنكم كذلك سداد قيمة الفاتورة من خلال اتباع واحدة من الطرق التالية:

الذهاب لأقرب فرع تابع للمصرية للاتصالات ودفع قيمة الفاتورة. دفع الفاتورة من خلال خدمة فوري، والتي تتيحها حاليًا العديد من سنترالات الاتصالات وخدمات المحمول. دفع الفاتورة باستخدام الكريدت كارد عن طريق أقرب ATM.

يرجى الملاحظة أن خدمة فوري تعتبر الأفضل حالة لم يكن هناك أي فرع تابع للمصرية للاتصالات قريب من محل إقامتك، حيث تقوم محلات خدمة الهواتف المحمول والمكتبات الكبرى وبعض محال البقالة الكبرى بتقديم تلك الخدمة، ويأخذ صاحب الخدمة مبلغ رمزي لقاء تقديمها، ولكنها في الحقيقة توفر عناء الذهاب للفروع التابعة للشركة.

هذا ويمكنكم كذلك الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون المنزلي الربع سنوية لشهر أبريل 2019 من خلال ترك رقم الهاتف المراد الاستعلام عنه في تعليق على هذا المقال، وسنقوم بالرد على التعليق مباشرة فور إعلان الشركة عن الفاتورة عبر موقعها الرسمي.

مواعيد إصدار الفواتير الربع سنوية

تقوم شركة المصرية للاتصالات بإصدار الفواتير الربع سنوية لمشتركي الهواتف المنزلية خلال الشهور التالية:

يناير.

أبريل.

يوليو.

أكتوبر.

مفتاح التليفون الأرضي

هذا كما نقدم لكم مفتاح التليفون الأرضي وكود جميع المناطق والمحافظات في جمهورية مصر العربية، حتى تتمكن من استكمال البيانات المطلوبة منك والتعرف على فاتورة التليفون المنزلي لأبريل 2019، كل ما عليك فعله هو الدخول على مفتاح التليفون الأرضي للتعرف على أكواد المناطق والمحافظات المختلفة.

ويمكنكم أيضًا معرفة قيمة فاتورة التليفون المنزلي من خلال ترك تعليق على هذا المقال به رقم الهاتف المنزلي وكود المنطقة التابع لها، أو يمكنكم ترك رقم الهاتف المراد الاستعلام عنه واسم المنطقة التابع لها، وسنقوم بتوفير قيمة الفاتورة لكم مباشرة فور الإعلان عنها من قبل المصرية للاتصالات.

خدمة فوري

تعتبر خدمة فوري واحدة من الطرق التي يمكن من خلالها سداد قيمة فاتورة التليفون المنزلي لمشتركي المصرية للاتصالات، حيث تتوافر تلك الخدمة في عدد من سنترالات الهواتف المحمولة بجانب محلات البقالة الكبيرة والهايبر ماركت والمكتبات، وتقوم باستخدامها من خلال الذهاب لصاحب الخدمة وطلب سداد الفاتورة، سيطلب منك رقم الهاتف فقط ويعطيك إيصال ورقي يثبت سدادك للفاتورة، مع العلم أن المقابل المادي لتلك الخدمة رمزي ولا يعتبر مبلغ كبير على الإطلاق، فهو لا يتعدى جنيهين أو ثلاثة.

رقم خدمة عملاء المصرية للاتصالات

يمكنكم التواصل مع خدمة عملاء المصرية للاتصالات لتقديم شكاوى التليفون الأرضي أو خطوط الانترنت أو حتى الشكاوى التي تتعلق بمشكلات خطوط الهواتف المحمولة أو الاستعلام عن بعض الخدمات التي تقوم الشركة بتقديمها لعملائها من خلال الأرقام التالية:

19777

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عروض المصرية للاتصالات

هذا وتقدم شركة المصرية للاتصالات العديد من العروض الرائعة، والتي تناسب كافة ظروف العمل واحتياجات المشترك من الدقائق والانترنت، كما تقوم الشركة بعرض تخفيضات رائعة في تلك العروض بأسعار مناسبة للجميع، ويمكنكم الاستعلام عن عروض النت والاتصالات من خلال التواصل مع خدمة العملاء عبر الأرقام التي قمنا بتوضيحها لكم.

خدمات المصرية للاتصالات

تقوم شركة المصرية للاتصالات بتقديم مجموعة من الخدمات لمشتركي التليفون الأرضي عبر موقعها الإلكتروني، ومنها خدمة الاستعلام عن الفاتورة وخدمات الإخطار بفواتير التليفون الأرضي، ويمكنكم الاستمتاع بخدمات المصرية للاتصالات من خلال الآتي:

الدخول على رابط المصرية للاتصالات.

إدخال البيانات المطلوبة للإشتراك في الخدمة.

هذا ويمكنكم كذلك ترك رقم الهاتف وكود المنطقة في واحد من تعليقات هذا التقرير، وسنقوم بالرد على التعليق بتفاصيل الفاتورة مباشرة فور قيام الشركة بالإعلان عنها وذلك يوم 15 من الشهر الجاري.

أعزائي مشتركي خدمة الهاتف الأرضي التابعة لشركة المصرية للاتصالات، لازلنا في متابعة مع حضراتكم لتفاصيل الفاتورة والطرق التي يمكن من خلالها الاستعلام عن قيمة الفاتورة، حيث من المقرر أن تظهر الفاتورة يوم 15 أبريل الجاري.

كما يمكنكم أيضًا متابعة التقرير باستمرار، وذلك للإطلاع على كل جديد يتعلق بفاتورة التليفون المنزلي أبريل 2019 وطرق سداد الفاتورة، حيث سنقدم لحضراتكم المزيد من المعلومات حول فاتورة التليفون والطرق التي يمكن من خلالها سداد الفاتورة من خلال التحديثات المستمرة.

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