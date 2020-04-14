فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020| رابط استعلام فاتورة التليفون المنزلي من المصرية للاتصالات billing.te.eg

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 ورابط استعلام فاتورة التليفون المنزلي من المصرية للاتصالات billing.te.eg نوفرها لكم من خلال موقعنا، حيث سيقوم موقع المصرية للاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة بتفعيل رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 وطرق دفع الفاتورة إلكترونيًا عبر موقع الشركة الإلكتروني، وسنقوم من خلال التقرير بتوفير رابط وخطوات استعلام الفاتورة.

حيث تتيح شركة المصرية للاتصالات من خلال موقعها إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 برقم التليفون المنزلي وكود المنطقة التابع لها، والاستعلام عن الفاتورة سيكون متاح خلال الساعات القادمة، حيث تقوم الشركة بتفعيل رابط الاستعلام يوم 15 من شهر أبريل.

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 ورابط الاستعلام عن الفاتورة برقم التليفون المنزلي وكود المنطقة التابع لها سنقوم بتقديمه لحضراتكم من خلال هذا التقرير، كما سنوفر لكم كذلك أكواد ومفاتيح المدن والمحافظات المصرية، والتي ستساعدكم بشكل ملحوظ في الاستعلام عن الفاتورة فور توفيرها عبر موقع شركة المصرية للاتصالات، بحيث يمكنكم اتباع خطوات الاستعلام التي سنقوم بتوفيرها لحضراتكم، بجانب أكواد المحافظات المصرية وكذلك ترك ما لديكم من استفسارات خاصة بالفواتير وغيرها من خدمات الشركة الإلكترونية.

استعلام فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2020

يمكنكم استعلام فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 عبر شركة المصرية للاتصالات من خلال اتباع التالي:

الدخول على رابط شركة المصرية للاتصالات لاستعلام الفواتير.

استكمال بيانات الاستعلام من كود المنطقة ورقم الهاتف الأرضي

اضغط على اظهار الفواتير وانتظر تحميل الفاتورة.

أكواد “مفاتيح” المحافظات

الجدول التالي يوضح أكواد ومفاتيح التليفون الأرضي في جميع المحافظات المصرية:

المحافظة أو المنطقة كود “مفتاح” التليفون الأرضي القاهرة 02 الخانكة 02 السلام 02 الإسكندرية 03 العامرية 03 كفر الدوار 045 مرسى مطروح 046 بنها 013 طوخ 013 شبين القناطر 013 العاشر من رمضان 015 الصالحية 016 البدرشين 028 العياط 028 الصف 028 الحوامدية 028 طنطا 040 زفتى 040 كفر الزيات 040 المحلة الكبرى 040 سمنود 043 دمنهور 045 أبوحمص 045 كوم حمادة 045 كفر الشيخ 047 دسوق 047 بيلا 047 شبين الكوم 048 قويسنا 048 المنوفية 048 منية السبع 048 ميت أبو كوم 048 كفر ربيعة 048 مدينة السادات 049 المنصورة 050 شربين 050 دكرنس 050 ميت غمر 050 سمبيلاوين 050 بلقاس 050 بلبيس 055 أبوكبير 055 فاقوس 055 دمياط 057 السويس 062 الغردقة 065 جبل الطور 063 الاسماعيلية 064 العريش 068 القنطرة 064 التل الكبير 064 بورسعيد 0663 بني سويف 082 الفيوم 084 المنيا 086 مغاغة 086 سمالوط منوي 086 أسيوط 088 ديروط 088 سوهاج 093 شرم الشيخ 0693 طهطا 093 أخميم 093 جرجا 093 الاقصر 0952 قنا 096 نجع حمادي 096 أسوان 0972

سداد الفاتورة

ولسداد فاتورة التليفون المنزلي يمكنكم اختيار أحدى الخيارات التالية: