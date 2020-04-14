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فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020| رابط استعلام فاتورة التليفون المنزلي من المصرية للاتصالات billing.te.eg

كتب دينا بدرفي آخر تحديث
فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020| رابط استعلام فاتورة التليفون المنزلي من المصرية للاتصالات billing.te.eg
فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 ورابط استعلام فاتورة التليفون المنزلي من المصرية للاتصالات billing.te.eg نوفرها لكم من خلال موقعنا، حيث سيقوم موقع المصرية للاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة بتفعيل رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 وطرق دفع الفاتورة إلكترونيًا عبر موقع الشركة الإلكتروني، وسنقوم من خلال التقرير بتوفير رابط وخطوات استعلام الفاتورة.

حيث تتيح شركة المصرية للاتصالات من خلال موقعها إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 برقم التليفون المنزلي وكود المنطقة التابع لها، والاستعلام عن الفاتورة سيكون متاح خلال الساعات القادمة، حيث تقوم الشركة بتفعيل رابط الاستعلام يوم 15 من شهر أبريل.

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 ورابط الاستعلام عن الفاتورة برقم التليفون المنزلي وكود المنطقة التابع لها سنقوم بتقديمه لحضراتكم من خلال هذا التقرير، كما سنوفر لكم كذلك أكواد ومفاتيح المدن والمحافظات المصرية، والتي ستساعدكم بشكل ملحوظ في الاستعلام عن الفاتورة فور توفيرها عبر موقع شركة المصرية للاتصالات، بحيث يمكنكم اتباع خطوات الاستعلام التي سنقوم بتوفيرها لحضراتكم، بجانب أكواد المحافظات المصرية وكذلك ترك ما لديكم من استفسارات خاصة بالفواتير وغيرها من خدمات الشركة الإلكترونية.

استعلام فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2020

يمكنكم استعلام فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 عبر شركة المصرية للاتصالات من خلال اتباع التالي:

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020
فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020

أكواد “مفاتيح” المحافظات

الجدول التالي يوضح أكواد ومفاتيح التليفون الأرضي في جميع المحافظات المصرية:

المحافظة أو المنطقة كود “مفتاح” التليفون الأرضي
القاهرة 02
الخانكة 02
السلام 02
الإسكندرية 03
العامرية 03
كفر الدوار 045
مرسى مطروح 046
بنها 013
طوخ 013
شبين القناطر 013
العاشر من رمضان 015
الصالحية 016
البدرشين 028
العياط 028
الصف 028
الحوامدية 028
طنطا 040
زفتى 040
كفر الزيات 040
المحلة الكبرى 040
سمنود 043
دمنهور 045
أبوحمص 045
كوم حمادة 045
كفر الشيخ 047
دسوق 047
بيلا 047
شبين الكوم 048
قويسنا 048
المنوفية 048
منية السبع 048
ميت أبو كوم 048
كفر ربيعة 048
مدينة السادات 049
المنصورة 050
شربين 050
دكرنس 050
ميت غمر 050
سمبيلاوين 050
بلقاس 050
بلبيس 055
أبوكبير 055
فاقوس 055
دمياط 057
السويس 062
الغردقة 065
جبل الطور 063
الاسماعيلية 064
العريش 068
القنطرة 064
التل الكبير 064
بورسعيد 0663
بني سويف 082
الفيوم 084
المنيا 086
مغاغة 086
سمالوط منوي 086
أسيوط 088
ديروط 088
سوهاج 093
شرم الشيخ 0693
طهطا 093
أخميم 093
جرجا 093
الاقصر 0952
قنا 096
نجع حمادي 096
أسوان 0972

سداد الفاتورة

ولسداد فاتورة التليفون المنزلي يمكنكم اختيار أحدى الخيارات التالية:

  • فرع الشركة.
  • خدمة فوري.
  • الدفع الإلكتروني من خلال خدماتي.

عن الكاتب

دينا بدر

كاتبة ومدونة مصرية، أعمل في مجال التدوين لأكثر من ثلاث سنوات، عملت في الكثير من المواقع الإلكترونية على رأسها نجوم مصرية، طالبة لدى كلية الطب جامعة الإسكندرية، أفضل القراءة والكتابة كهوايات في وقت الفراغ "إن وجد ^^".

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