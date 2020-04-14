فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020| رابط استعلام فاتورة التليفون المنزلي من المصرية للاتصالات billing.te.eg

فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 ورابط استعلام فاتورة التليفون المنزلي من المصرية للاتصالات billing.te.eg نوفرها لكم من خلال موقعنا، حيث سيقوم موقع المصرية للاتصالات خلال الساعات القليلة القادمة بتفعيل رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 وطرق دفع الفاتورة إلكترونيًا عبر موقع الشركة الإلكتروني، وسنقوم من خلال التقرير بتوفير رابط وخطوات استعلام الفاتورة.
حيث تتيح شركة المصرية للاتصالات من خلال موقعها إمكانية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 برقم التليفون المنزلي وكود المنطقة التابع لها، والاستعلام عن الفاتورة سيكون متاح خلال الساعات القادمة، حيث تقوم الشركة بتفعيل رابط الاستعلام يوم 15 من شهر أبريل.
فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020
فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 ورابط الاستعلام عن الفاتورة برقم التليفون المنزلي وكود المنطقة التابع لها سنقوم بتقديمه لحضراتكم من خلال هذا التقرير، كما سنوفر لكم كذلك أكواد ومفاتيح المدن والمحافظات المصرية، والتي ستساعدكم بشكل ملحوظ في الاستعلام عن الفاتورة فور توفيرها عبر موقع شركة المصرية للاتصالات، بحيث يمكنكم اتباع خطوات الاستعلام التي سنقوم بتوفيرها لحضراتكم، بجانب أكواد المحافظات المصرية وكذلك ترك ما لديكم من استفسارات خاصة بالفواتير وغيرها من خدمات الشركة الإلكترونية.
استعلام فاتورة التليفون المنزلي أبريل 2020
يمكنكم استعلام فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2020 عبر شركة المصرية للاتصالات من خلال اتباع التالي:
- الدخول على رابط شركة المصرية للاتصالات لاستعلام الفواتير.
- استكمال بيانات الاستعلام من كود المنطقة ورقم الهاتف الأرضي
- اضغط على اظهار الفواتير وانتظر تحميل الفاتورة.
أكواد “مفاتيح” المحافظات
الجدول التالي يوضح أكواد ومفاتيح التليفون الأرضي في جميع المحافظات المصرية:
|المحافظة أو المنطقة
|كود “مفتاح” التليفون الأرضي
|القاهرة
|02
|الخانكة
|02
|السلام
|02
|الإسكندرية
|03
|العامرية
|03
|كفر الدوار
|045
|مرسى مطروح
|046
|بنها
|013
|طوخ
|013
|شبين القناطر
|013
|العاشر من رمضان
|015
|الصالحية
|016
|البدرشين
|028
|العياط
|028
|الصف
|028
|الحوامدية
|028
|طنطا
|040
|زفتى
|040
|كفر الزيات
|040
|المحلة الكبرى
|040
|سمنود
|043
|دمنهور
|045
|أبوحمص
|045
|كوم حمادة
|045
|كفر الشيخ
|047
|دسوق
|047
|بيلا
|047
|شبين الكوم
|048
|قويسنا
|048
|المنوفية
|048
|منية السبع
|048
|ميت أبو كوم
|048
|كفر ربيعة
|048
|مدينة السادات
|049
|المنصورة
|050
|شربين
|050
|دكرنس
|050
|ميت غمر
|050
|سمبيلاوين
|050
|بلقاس
|050
|بلبيس
|055
|أبوكبير
|055
|فاقوس
|055
|دمياط
|057
|السويس
|062
|الغردقة
|065
|جبل الطور
|063
|الاسماعيلية
|064
|العريش
|068
|القنطرة
|064
|التل الكبير
|064
|بورسعيد
|0663
|بني سويف
|082
|الفيوم
|084
|المنيا
|086
|مغاغة
|086
|سمالوط منوي
|086
|أسيوط
|088
|ديروط
|088
|سوهاج
|093
|شرم الشيخ
|0693
|طهطا
|093
|أخميم
|093
|جرجا
|093
|الاقصر
|0952
|قنا
|096
|نجع حمادي
|096
|أسوان
|0972
سداد الفاتورة
ولسداد فاتورة التليفون المنزلي يمكنكم اختيار أحدى الخيارات التالية:
- فرع الشركة.
- خدمة فوري.
- الدفع الإلكتروني من خلال خدماتي.
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