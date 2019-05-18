الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي أبريل 2019 billing.te.eg كافة عروض telecom egypt خدمات شركة المصرية للاتصالات EW

الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي مع حلول شهر أبريل 2019 يبدأ البحث عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019 billing.te.eg وذلك عن طريق موقع الشركة المصرية للاتصالات WE والتي أصبحت بحق تضاهي كبريات شركات الاتصالات العالمية، حيث تنوعت سلة الخدمات التي تقدمها الشركة من تليفون أرضي وتليفون محمول وكذلك تمتلك الشركة المصرية للاتصالات أكبر شبكة للإنترنت بمصر، ومن خلال هذا التقرير سنوضح ونبين كيفية الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أبريل 2019، وكذلك الاستعلام عن فاتورة الإنترنت تى اى داتا حيث لاحظنا عمليات بحث كبرى عن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي وفاتورة الإنترنت.

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الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي

ومن خلال هذا التقرير أيضا سوف نستعرض العروض والخدمات المتنوعة التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات لعملائها، أما عن فاتورة التليفون الأرضي فيم دفعها من خلال أقساط كل ثلاث شهور، أما عن مواعيد دفع فاتورة التليفون الأرضي فهي كالتالي:

فاتورة شهر يناير يتم دفعها ابتداء من 15 يناير مع فترة سماح شهر بدون غرامة حتى 15 فبراير من كل عام.

فاتورة شهر ابريل ويتم الاستعلام عنها ودفعها ابتداء من 15 أبريل مع مهلة سماح بدون غرامة حتى 15 مايو من كل عام.

فاتورة يوليو ويتم دفعها ابتداء من 15 يوليو من كل عام مع فترة سماح حتى 15 أغسطس من كل عام بدون غرامة

وأخيرا فاتورة أكتوبر ويتم دفعها بداية من 15 أكتوبر وحتى 15 نوفمبر من كل عام بدون غرامة

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أبريل 2019

يمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لفاتورة أبريل 2019 بكل سهولة ويسر وذلك باتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط الاستعلام عن قيمة الفاتورة اضغط للدخول قم باختيار كود المحافظة التي يتبعها التليفون ادخل رقم التليفون في المكان المخصص كما في الصورة التالية ثم اضغط على أيقونة أظهر الفواتير

عروض الشركة المصرية للاتصالات WE

تقدم الشركة المصرية للاتصالات صاحبة العلامة التجارية “we” العديد والكثير من العروض المتنوعة والتي تناسب استهلاك كافة الشرائح، وبمقارنة الشركة المصرية للاتصالات مع كبرى الشركات العالمية التي تعمل في نفس المجال، نجد المصرية للاتصالات تحتل صدارة التصنيفات العالمية وتقف على قدم المساواة مع الشركات العالمية الكبرى.

أما عن العروض والباقات التي تعلن عنها الشركة المصرية للاتصالات فهي عديدة ومتنوعة، فقد تنوعت الخدمات التي تقدمها الشركة وكذلك تعددت وتنوعت طرق الدفع، وأخر ما قدمته الشركة خلال الفترة القريبة الماضية الإنترنت فائق السرعة والتي تصل سرعته الإنترنت 100 ميجا.

أحدث عروض المصرية للاتصالات

خصومات الإنترنت المصرية للاتصالات

عرض إنترنت أكثر ضعف الباقة بنفس السعر

سرعات الإنترنت بالشركة المصرية للاتصالات WE

نظام Indigo Plus الشهري

مع أنظمة Indigo Plus الشهرية ستستمتع بأكبر و أسرع إنترنت في مصر للموبايل وفي البيت و أيضا أحسن جوده للخط الأرضي في نظام واحد فقط.

خدمات المصرية للاتصالات والعديد من الخواص

خاصية مكالمة من عدة أطراف

خاصية التتبع

خاصية الخط الساخن

خاصية عدم الإزعاج

خاصية المنبه

خاصية اختصار الأرقام

خاصية إظهار رقم الطالب

خاصية المانع الكودي

خاصية البريد الصوتي

خاصية الاستقبال فقط

خاصية خدمة الانتظار

نتمنى أن نكون قد أعددنا تقرير وافي وشامل عن الاستعلام عن فاتورة تليفون شهر أبريل 2019، وكذلك عن الخدمات والعروض العديدة التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات، ويسعدنا التواصل معكم من خلال التعليقات في حال كان لديكم أي استفسارات بخصوص معرفة قيمة فاتورة التليفون الخاصة بكم، وكذلك للعروض والخواص والخدمات المقدمة من الشركة يمكنكم ترك تعليق وسنجيب على جميع التعليقات تباعاً.