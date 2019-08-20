فاتورة التليفون الأرضي عن شهر يوليو 2019.. قبل انقطاع الخدمة تعرف طرق للسداد

مازال في تأخر في دفع فاتورة التليفون الأرضي في 2019 شهر يوليو فعليه القيام بسداد الفاتورة قبل انقطاع الخدمة عليه، لأن فترة السماح لسداد الفاتورة تكون بعد شهر كامل من إصدار الفاتورة الجديدة.

وتكون الفترة من أوان إصدار الفاتورة في يوليو حتى الشهر التالي، وسوف تكون هي أول فترة سماح، وتقدم شركة المصرية للاتصالات فترة سماح ثانية او مهلة ثانية للمشتركين الذين لم يقوموا بالسداد لكي يتم سداد الفاتورة في شهر 9 المقبل، ولكن سوف يتم تحويل الخدمة لاستقبال بدون مكالمات.

والآن أصدر قرار أنه لا يقوم بدفع الإنترنت يوم 20 أغسطس فسوف يتم تحويل الخدمة لديه لاستقبال، ويكون ذلك القرار لمن يمتنع عن سداد فاتورة شهر يوليو.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي بالتليفون:

في حاله الرغبة في الاستعلام عن الفاتورة بنفسك فيمكنك سوي الاتصال ب111 وهذا يكون الرقم الخاص بخدمة العملاء.

عليك أن تتبع الخطوات لمعرفة قيمة الفاتورة التي يتم سدادها.

ادخل رقم التليفون الخاص بك الأرضي.

ادخل كود المحافظة الخاصة ببلدك التي تعيش بها.

الاستعلام من خلال الموقع الإلكتروني :

تقوم عزيزي المشترك بالدخول للموقع الرسمي لشركة المصرية للاتصالات، وسوف تجد خانة خاصة بإدخال كود المحافظة قوم بإدخاله، ثم رقم التليفون.

ثم اضغط على إظهار موعد دفع فاتورة، ثم أكتب الرقم السري الخاص بك، وسوف تجد ميعاد السداد.