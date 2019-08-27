فاتورة التليفون الارضي | هنا طرق سداد فاتورة شهر يوليو 2019  ورابط الاستعلام عن الاستهلاك من خلال موقع المصرية للاتصالات te.eg

فاتورة التليفون الارضي يبحث عنها الكثير من المواطنين الراغبين في سداد الفاتورة لدى شركة المصرية للإتصالات we، وذلك بعدما أعلنت الشركة عن بدء تحصيل فاتورة التليفون الارضي التي تسدد كل ثلاث شهور، حيث تمنح المصرية للإتصالات عملائها مهلة معينة لسداد قيمة فاتورة التليفون، وبعد انتهاء فترة السماح يتم تحويل الخدمة لاستقبال فقط، ونستعرض في السطور التالية طرق سداد فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2019، وطريقة الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون.

فاتورة التليفون الارضي لشهر يوليو 2019

تعتبر شركة المصرية للإتصالات we من أبرز الشركات التي تقدم خدمات إنترنت متنوعة بسرعات فائقة وبأسعار مناسبة لجميع فئات المواطنين، ومن هنا يرغب الكثير في الاستعلام ودفع فاتورة التليفون الارضي قبل أن يتم قطع الخدمة بشكل مؤقت عنه حتى يتم سداد قيمة الفاتورة المحددة له، حيث يمكن للمواطنين سداد الفاتورة لشهر يوليو بدءًا من يوم 15/7 وتستمر لمدة شهر يوم 14 أغسطس، على أن يتم تحويل الخطوط التي لم تُسدد فاتورتها لخط استقبال فقط لمدة شهر واحد فقط وذلك حتى يوم 14 سبتمبر القادم، فيما يجري بعد ذلك قطع خدمة الحرارة وخدمة الإنترنت عن الخط.

طرق دفع فاتورة التليفون الارضي

تتيح المصرية للإتصالات للمشتركين عدة طرق متنوعة لدفع فاتورة التليفون الارضي وذلك عن طريق إحدى الخدمات التالية:

يمكن دفع فاتورة التليفون الارضي عن طريق الموقع الخاص بشركة المصرية للاتصالات عبر كارت الفيزا الخاص بالمشترك، وذلك عن طريق إدخال بيانات بطاقة الدفع الإلكتروني فيما يجري الموقع خصم قيمة الفاتورة من خلال النقدية المتوفرة بالفيزا وتجديد الاشتراك. دفع قيمة فاتورة التليفون عبر السنترالات التي توفرها الشركة في كافة محافظات الجمهورية. يمكن دفع فاتورة التليفون الارضي من خلال خدمات الدفع الفوري وذلك من خلال خدمة “أمان، مصاري، فوري” حيث تتوفر ماكينات الدفع الإلكتروني بالأكشاك.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

يمكنك الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي من خلال تطبيق الخطوات التالية بشكل صحيح: